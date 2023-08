Straßenblockade der Letzten Generation in St. Pölten: Polit-Reaktionen

Nach den Protesten der „Letzten Generation“ mit einer Verkehrsblockade im St. Pöltner Frühverkehr meldet sich nun die Politik zu Wort. „Es ist einem normal denkenden Menschen völlig unverständlich, dass diese radikalen Chaoten nicht begreifen wollen, dass sie mit ihren Aktionen Ablehnung statt Zustimmung für unsere Anliegen erzeugen: Die wichtigen Anliegen des Klimaschutzes brauchen eine möglichst breite Akzeptanz in der Bevölkerung“, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überzeugt. Die bewussten Provokationen würden, so die Landeshauptfrau, Zorn, Unverständnis und nur noch mehr CO2-Ausstoß aufgrund des stockenden Verkehrs erzeugen. Sie fordert härtere Strafen und richtete diese Forderung gleich an Justizministerin Alma Zadić.

Verkehrsblockade Protest der Letzten Generation in St. Pölten beendet

Auch der St. Pöltner VP-Vizebürgermeister Matthias Adl zeigt sich verwundert ob des Sitzstreiks. „Solche Aktionen tragen nichts zum Klimaschutz bei und spalten nur die Gesellschaft umso mehr“, ist er überzeugt.

Landeshauptfrau-Stellvertreter: „Klimaterroristen aus dem Verkehr ziehen!“

Kritik üben auch die Freiheitlichen. „Notruffahrzeuge und die arbeitende Bevölkerung werden blockiert", zeigte sich der St. Pöltner Stadtrat Klaus Otzelberger verärgert. Er fordert hohe Geldstrafen bis zu Freiheitsentzug.

In dieselbe Kerbe schlägt dann auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). „Die Justizministerin und der Innenminister lassen sich von einer unbedeutenden Minderheit auf der Nase herumtanzen. Jetzt ist Schluss mit lustig“, poltert Landbauer, der diese „Klebe-Chaoten schleunigst aus dem Verkehr ziehen und wegen eindeutiger Wiederholungsgefahr hinter Schloss und Riegel bringen“ will.