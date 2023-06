St. Pöltner Telefonservice-Anbieter Benefit mit neuem Auftritt

„Benefit Büroservice“ findet man ab sofort als „benefit“. Und auch ein neues Corporate Design und eine neue Website hat österreichs größter Telefonservice-Anbieter, der am St. Pöltner Europaplatz residiert. Nach dem sechsstelligen Investment im Vorjahr will man so den Erfolgskurs fortsetzen.

Um dabei wettbewerbsfähig und auf dem aktuellsten Stand der Technik zu bleiben, hat Benefit mit dem Investment weitere Weichen gestellt und ein vierköpfiges Dev-Team aufgestellt. Mit der eigens entwickelten Software und breitgefächerten Kompetenzen will das Team neue Höhen erklimmen. Der Umsatz soll von zuletzt 1,3 Millionen Euro heuer auf 1,9 Millionen Euro steigen.

Bis 2024 soll zusätzlich ein eigenes Team in Deutschland aufgestellt werden. „Die Zukunft gehört der Künstlichen Intelligenz und der kontinuierlichen technischen Innovation in Kombination mit den besten Fachkräften“, ist Geschäftsführer Christoph Oblak überzeugt. Mit der Integration von KI und der Entwicklung von Produkterweiterungen will man die Position als Branchen-Vorreiter stärken.

Ein moderner Markenauftritt stand im Rebranding-Prozess im Fokus: „Unser aktuelles Angebot reicht weit über den klassischen Telefonservice hinaus und umfasst auch Marketingdienstleistungen. Das neue Branding verleiht uns ab sofort das passende Image, das wir bereits intern leben“, so Geschäftsführerin Barbara Brandstetter. Stolz ist das St. Pöltner Unternehmen auch auf die mit der internen Agentur gemeinsam entwickelte Website www.benefitbueroservice.com.