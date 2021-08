„Die Karten werden neu gemischt“, sagt Anwalt Anton Hintermeier, der die Stadt Wilhelmsburg im Rechtsstreit um die Wanderwege rund um die Stockerhütte vertritt. Denn das Landesgericht hat dem Bezirksgericht St. Pölten den Auftrag erteilt, ein Beweisverfahren durchzuführen, Zeugen zu befragen und dann inhaltlich zu entscheiden, ob das Wegerecht für die Wanderwege auf die Steinwandleiten von der Stadtgemeinde Wilhelmsburg bereits ersessen wurde.

Einen ersten Anlauf dazu gab es bereits 2019. Damals hatte der Gemeinderat beschlossen, ein Servitutsrecht für die Fußwege zur Stockerhütte eintragen zu lassen. Vor zwei Jahren ging es noch um die Versorgung des Ausflugsziels, die wegen des Rechtsstreits mit dem Landwirt, über dessen Grund die Wege führen, nicht möglich war. Das Bezirksgericht gab ans Landesgericht weiter, gegen dessen negativen Entscheid berief Anwalt Hintermeier. Daher beginnt die Causa Wegerecht von vorn – mit anderen Vorzeichen.

Denn das Ausflugsziel Stockerhütte befindet sich jetzt in Privatbesitz und ist derzeit öffentlich nicht zugänglich, wie Stefan Gloß, Anwalt des Grundeigentümers, betont. Das Gebiet zwischen Wilhelmsburg und St. Veit an der Gölsen ist aber weiterhin beliebtes Ausflugsziel. „Wir werden mit allen Mitteln versuchen, dass das Servitutsrecht für die Wege eingetragen wird“, bekräftigt Wilhelmsburgs Bürgermeister Rudolf Ameisbichler. Denn die Pfade zum Naherholungsgebiet für Wilhelmsburger und Touristen werden seit mehr als 30 Jahren gepflegt, so Ameisbichler: „Recht muss Recht bleiben.“