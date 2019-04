1,50 Euro pro Stunde – so viel sollen Asylwerber künftig für Hilfstätigkeiten bekommen, während sie in der Grundversorgung sind. Zumindest, wenn es nach FP-Innenminister Herbert Kickl geht.

Wirklich betreffen würde das in der Region etwa ein Dutzend Personen. Einer arbeitet etwa derzeit in Böheimkirchen am Bauhof mit. Derzeit erhält er fünf Euro pro Stunde, maximal kann er pro Monat 110 Euro dazuverdienen. „Die Asylwerber sind daran interessiert, tätig zu sein. Sie wollen arbeiten und Kontakte knüpfen“, ist Böheimkirchens SP-Bürgermeister Johann Hell überzeugt. Kickls Vorschlag kann Hell wenig abgewinnen: „Die 1,50 Euro sind inakzeptabel. Wenn das so kommt, werden wir einen Weg finden, um Unterstützung anzubieten.“

Gar keine entgeltliche Tätigkeiten verrichten Asylwerber derzeit in der Landeshauptstadt. Lediglich bei „Essen auf Rädern“ helfen Asylwerber als Freiwillige mit und bekommen dafür – wie alle anderen Helfer – ein kostenloses Mittagessen im Krankenhaus. Den Kickl-Vorstoß kann Peter Eigelsreiter, Leiter der Sozialhilfe St. Pölten, nichts abgewinnen: „Der Vorschlag ist nicht akzeptabel und kontraproduktiv.“ Denn einerseits wäre dies überhaupt kein Anreiz, eine Beschäftigung anzunehmen, und andererseits sei davon auszugehen, dass dadurch Lohndumping unterstützt werde. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Tätigkeiten in Hinblick auf Bezahlung mit Präsenz- und Zivildienst verglichen und in gleicher Weise abgegolten werden sollen“, so Eigelsreiter.

Meiste Asylwerber in Eichgraben im Einsatz

Für Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger (SP) ist Kickls Vorschlag nichts weiter als „dumme Provokation“. „Diese Menschen sind gekommen, weil sie Hilfe brauchen. Dass man ihnen mit solchen Maßnahmen begegnet, ist eine Sauerei. Ich bin auch von der ÖVP, die zuschaut, zutiefst enttäuscht.“ Weder in Ober-Grafendorf noch in Schwarzenbach werden Asylwerber für offizielle Tätigkeiten eingesetzt. „Es war einfach kein Bedarf. Wenn dann gab es private Nachbarschaftshilfe in kleinem Rahmen“, berichtet Bürgermeister Ernst Kulovits (VP). Die geplante Deckelung des Stundenlohns sieht er kritisch: „Es ist sicher besser als nichts. Rein rechnerisch ist es aber nicht gerecht.“

Aktuell die meisten Asylwerber sind in Eichgraben im Einsatz, ein weiterer in Altlengbach. Als größte Gemeinde im Bezirk beschäftigt Purkersdorf vier Asylwerber, zwei am Bauhof und zwei im Hort. Deren SP-Bürgermeister Stefan Steinbichler hält den Vorschlag für menschenunwürdig: „Es wird damit vermittelt, dass die Arbeit eines Asylwerbers nicht mehr wert ist.“