Seit Dienstag ist wieder alles zu. Der zweite harte Lockdown betrifft nun wieder den Handel und teilweise auch die Kindergärten und Schulen. Bis zum siebten Dezember soll sich die Lage in den Spitälern wieder so stabilisiert haben, dass Bildungseinrichtungen und Geschäfte wieder öffnen können. Die NÖN fragte in Schulen und im Handel nach.

In der Tourismusschule herrscht trotzdem reger Betrieb. Für praktische Fächer wie Kochen oder Servieren gebe es Ausnahmen, berichtet Direktor Michael Hörhan. „Wir wissen, es ist ein heikles Thema. Doch sowohl Lehrer als auch Schüler stehen voll dahinter.“

Die BHAK/BHAS führt Übungsfirma und Werkstätten ebenfalls weiter, der restliche Unterricht wurde am 3. November auf Distance Learning umgestellt. „Ich habe damit gerechnet, dass es so kommen wird. Deswegen war die Vorbereitung gut“, erzählt Direktor Thomas Huber. Allerdings könne er das Aussetzen der Schularbeiten nicht nachvollziehen. „Das ist organisatorisch für die Schüler schlecht und hätte unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen stattfinden können.“

Für Ulrike Pfiel, Schulleiterin des Mary-Ward-Privatgymnasiums, wäre ein Verschieben der Tests machbar. „Aber ich bin pessimistisch, dass die Schulen dann wirklich wieder öffnen.“ Stattdessen geht sie davon aus, dass vieles ausfallen wird und Lehrer auf andere Formen der Notengebung zurückgreifen werden. Die Umstellung auf Distance Learning habe problemlos geklappt: „Unsere Schüler können mit der Technik umgehen. Sie sind wochenlang darauf trainiert worden.“ In der Unterstufe nutzen knapp zwei Prozent die Betreuung.

Die Tochter von Aylin Pittner geht weiterhin jeden Tag in die Schule. Ihre Mutter ist Obfrau des Elternvereins der Franz-Jonas-Volksschule und greift als Alleinerziehende im Homeoffice auf das Betreuungsangebot zurück. Beide sind froh darüber, unter anderem, weil auf diesem Weg Videokonferenzen mit ihrer Lehrerin entfallen. „Wir sind noch weit von einem ernsthaften digitalen Unterricht an Volksschulen entfernt“, kritisiert Pittner. Sie beobachte Nachholbedarf bei der Technik und einen Leistungsabfall sowie Wissenslücken bei den Kindern.

Ungewissheit auch beim Handel

„Wir wissen noch nicht, welche Branche wie viel Entschädigung bekommt. Es ist alles möglich, von 20 bis 60 Prozent des Umsatzes. Die Ankündigung war ein wenig aus der Hüfte geschossen“, ärgert sich Hausmann-Geschäftsführer Georg Antauer. Es sei sehr bitter für ihn, denn gerade seine Branche mache den Hauptumsatz in der Zeit vor Weihnachten. Ans Aufgeben denkt Antauer nicht, er wolle weiterhin kämpfen und versuchen, bis 24. Dezember das entgangene Geschäft aufzuholen. Er gehe davon aus, dass die Kunden, anders als im Frühling, nach dem Lockdown wieder schneller in die Geschäfte strömen werden. Dennoch seien aufgrund der angekündigten Hilfen weiterhin viele Fragen offen.

Das beschäftigt auch Peter Urszovics von Casa Moda auf dem Rathausplatz. „Auf eine bestimmte Weise ist meine Ware auch verderblich“, sagt Urszovics, denn die Mode von heuer kann er im nächsten Jahr nicht noch einmal in die Schaufenster hängen.