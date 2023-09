Badeschluss nach einer heißen Saison mit heißen Energiepreisen

Während manchem wohl während des Augusts fröstelte, war es trotzdem statistisch gesehen der achtheißeste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn in der Region. Das sorgte für eine gute Saison in den Freibädern. In St. Pölten waren bisher rund 55.000 Personen im Citysplash. Bis zum Badeschluss rechnet die Stadt mit rund 60.000 Gästen. „Man könnte also sagen: „Jeder und jede St. Pöltnerin und St. Pöltner war heuer einmal im Citysplash“, heißt es von Bäderchef Martin Fuchs. 750 Dauerkarten wurden verkauft, es gab außerdem wieder Schwimmkurse gemeinsam mit dem ESV.37.000 Badegäste in WilhelmsburgJetzt richtet sich der Fokus auf den Aufbau der Traglufthalle, die den Schwimmsport in den kalten Wintermonaten ermöglicht.

Die braucht viel Energie, wie generell der Betrieb eines Bades: „Die Energiekosten sind natürlich für alle spürbar“, sagt Fuchs. Das Citysplash bezieht seine Energie hauptsächlich von der Fernwärme St. Pölten und aus Wärmepumpen.

Die Aquacity eröffnet ab 10. September wieder. Seit August dieses Jahres ist Florian Weber der neue Parkbadleiter in Wilhelmsburg. Veränderungen gab es heuer mit den neuen Schirmen im leuchtenden Logo der Stadtgemeinde. Neu ist auch die Multi-Sportanlage, die gut genutzt wurde. Auch wurde eine neue Wärmepumpe installiert, wodurch die Energiekosten gesunken seien. Einnahmen und Ausgaben würden sich somit die Waage halten, sagt der Leiter.

Eine Kooperation gibt es mit dem Bad in Hainfeld, wobei beide Saisonkarten an den Standorten genutzt werden können. „Geplant sind 2024 neue Liegeflächen süd- und westseitig“, so Weber. Erreicht wurde heuer ein Spitzenwert von rund 37.000 Badegästen, im Vorjahr waren es über 33.000. Derzeit gibt es fünf Bademeister, drei Reinigungskräfte und zwei Praktikanten während des Jahres. So wie in St. Pölten läuft die Saison im Wilhelmsburger Parkbad noch bis 10. September.

In Pyhra zeigte sich, dass der Juni und der August die stärksten Monate der Badesaison waren. Das Jahr 2023 übertraf trotz einer kurzen Unterbrechung aufgrund des Wassertauschs (die NÖN berichtete laufend) das Vorjahr. Insgesamt wurden 2.500 Saisonkarten verkauft. Aufgrund des anhaltend guten Wetters wird auch nach Schulbeginn noch weiterhin gebadet, erzählt Pyhras Bürgermeister Günter Schaubach.

Das Terrazza von Duško Lukić stoße an heißen Tagen manchmal an Grenzen, auch in personeller Hinsicht. Aber alle würden ihr Bestes geben und die Gäste rundum versorgen. Seitens der Gemeinde übernimmt Bernd Berger schon seit Beginn als Bademeister die Organisation hinter den Kulissen und hält das Bad am Laufen. Nächstes Jahr soll der Duschbereich vergrößert werden. Ob sonst noch Bedarf besteht, „wird jetzt dann ermittelt“, sagt Bürgermeister Schaubach.