Die Corona-Pandemie hat vieles im Alltag verändert, nicht verändert hat sich hingegen der Bedarf an Blutkonserven. Dieser ist ungebrochen. Mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen organisieren Rettungsstellen in Kooperation mit der Blutbank nun ihre Blutspendeaktionen: Es sollte nur zum Spenden kommen, wer sich gesund und fit fühlt, die Spender sollten alleine kommen, es wird Fieber gemessen und ein Gesundheitscheck gemacht.

So hat die Blutbank des Universitätsklinikums St. Pölten mit Unterstützung des Arbeiter-Samariter-Bunds gerade in Wilhelmsburg Blutspenden gesammelt. Alles lief eigentlich wie gewohnt, nur eben mit Maske und Abstand. „Es waren diesmal weniger Personen als normal und nach dem Spenden gab es keinen Kaffee mit Kuchen und keine Getränke“, berichtet Vera Maißner vom Arbeiter-Samariter-Bund. Einer ließ sich das Spenden dennoch nicht nehmen: Werner Steinwendner gab bereits zum 53. Mal sein Blut. Das erste Mal schon beim Bundesheer. „Man kann jemandem helfen und es ist außerdem auch eine Art Eigenvorsorge mit der Blutbestimmung, ob alles passt“, nennt er seine Gründe. Gerade in der Corona-Zeit sei es besonders wichtig zu spenden, auch mit dem Hintergedanken, selbst einmal Blut in einer Notsituation zu benötigen.

„Ich hatte mit sieben Jahren selbst einen schweren Unfall, wo ich Hilfe und viel Blut gebraucht habe. Schon damals war klar, dass auch ich helfen will.“ „Super-Spender“ Günter Raitzl

188 Mal kam Günter Raitzl bereits in Kontakt mit der Kanüle und ist somit „Super-Spender“. Die erste Spende gab er 1988 ab, im Alter von 18 Jahren. „Ich hatte mit sieben Jahren selbst einen schweren Unfall, nach dem ich Hilfe und viel Blut gebraucht habe. Schon damals war klar, dass auch ich helfen will“, erzählt das Mitglied der Ochsenburger Feuerwehr. Der 51-Jährige lässt keine Gelegenheit verstreichen. Er besucht sechs Mal jährlich Blutspende-Aktionen in ganz Niederösterreich und erreicht damit das gesetzliche Spender-Maximum. Zuletzt war er in Böheimkirchen. Solange es geht, möchte Raitzl weiterspenden. Die Zweihunderter-Marke wird er voraussichtlich mit seiner blutigen Leidenschaft 2022 erreichen.

Der 47-jährige Hannes Rumel ist regelmäßiger Gast in der Blutbank St. Pölten. Mit 43 Blutspenden hat er das Gesundheitswesen bisher unterstützt. Wichtig ist ihm zu wissen, was mit seinem Blut geschieht. „Nach einer Spende wurde ich ein paar Tage später informiert, dass diese einem Patienten bei einer Operation in Wiener Neustadt geholfen hat“, freut sich Rumel. Weiters geht er etwa alle zwei Wochen zur Apherese in die Blutbank. Dort hat er bereits mit 237 Spenden geholfen. Bei dieser Art des Blutspendens werden wichtige Inhaltsstoffe aus dem Blut extrahiert und für Forschung und Operationen verwendet.

Rund 20 Jahre lang hat Herbert Vogl, Mathematikprofessor an der HTL St. Pölten, Schüler zum Blutspenden animiert. „Ich bin zwei Mal im Jahr durch die Klassen gegangen und hab’ die Schüler informiert.“ Rund 150 Blutspender sind da pro Termin in Gruppen zur Blutbank geführt worden, „in Summe waren es in all den Jahren sicher über 5.000 junge Blutspender“, so Vogl. Warum er sich das angetan hat? „Damit die Schüler in Kontakt mit dem Blutspenden kommen, damit es für sie selbstverständlich wird“, erklärt der Lehrer aus Neulengbach, der auch seit vielen Jahren beim Roten Kreuz als Sanitäter mithilft. Heuer war corona bedingt alles anders – der Apriltermin wurde abgesagt, auch ein Ersatztermin im Mai war nicht möglich. Trotzdem sind dann noch 70 Schüler spenden ge gangen.