Im digitalen Zeitalter ist Freiheit der Mobilität nicht mehr gleichzusetzen mit Autobesitz, sondern Freiheit ist, aus einer Vielzahl von Möglichkeiten flexibel wählen zu können, ist Markus Gansterer überzeugt: „Die individuelle Mobilität entkoppelt sich vom Fahrzeugbesitz“, so der Mobilitätsexperte des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Der VCÖ zeigt in einer neuen Publikation, dass Car-Sharing in Zukunft stark an Bedeutung gewinnen wird. Das ist bereits an zahlreichen Initiativen und Angeboten auch in der Region St. Pölten zu sehen.

„Das Car-Sharing-Auto wird vor allem für Kurzstrecken verwendet"

Denn Sharing ist kein rein städtisches Phänomen, sondern auch für größere Regionen und kleinere Gemeinden sehr gut geeignet. „Dort können über gemeinschaftliche Initiativen Angebote umgesetzt werden“, erklärt Markus Gansterer. Das ist zum Beispiel in Hafnerbach der Fall. Dort gibt es seit 2015 das E-Car-Sharing-Modell „Speedee“ sowie seit einem Jahr den Hubsi, den Hol- und Bringservice. „Das Car-Sharing-Auto wird vor allem für Kurzstrecken verwendet“, weiß Klaus Unterhuber, Obmann vom e-Mobilitätsverein Hafnerbach. „Mit dem Hubsi werden zirka 20 Fahrten pro Tag absolviert. Genutzt wird dieser Service beispielsweise auch von Kindern, die zum Musikschul-Unterricht, zur Musikprobe, zur Feuerwehr oder zum Fußball fahren müssen“, so Unterhuber.

„Die individuelle Mobilität entkoppelt sich vom Fahrzeugbesitz.“ Markus Gansterer, VCÖ

Wölbling setzt ebenfalls auf eine Sharing-Initiative: Der Testbetrieb von „We move Wölbling“ startet Anfang September. Das Angebot soll Gemeindebürger, die kein eigenes Auto haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, helfen, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Speziell geschulte Vereinsmitglieder werden die Fahrtendienste mit einem Elektroauto leisten. „Derzeit haben sich 25 Fahrer bereit erklärt“, berichtet Vereinsobmann Peter Hießberger. Dass es Probleme mit der Reichweite des E-Autos geben könnte, glaubt Hießberger nicht. „Die Reichweite beträgt 100 Kilometer, damit kommen wir im Gemeindegebiet problemlos aus“, sagt er. Bis Ende November soll sich herausstellen, ob der Verein auch 2019 weiter bestehen bleibt.

Bereits seit 2014 ist der Verein „fahrvergnügen“ aktiv. Er unterstützt Gruppen und Gemeinden, die ein E-Car-Sharing-Modell initiieren wollen. Das Angebot nutzen Car-Sharer etwa in Herzogenburg, Traismauer, Prinzersdorf, Ober-Grafendorf, Neulengbach und Eichgraben. „Im Bezirk St. Pölten gibt es rund 200 Mitglieder, pro Woche kommt ein Mitglied dazu“, weiß Geschäftsführer Alexander Simader. Rund 870 Stunden pro Jahr sind die Fahrzeuge im Einsatz, werden hauptsächlich zum Einkaufen von Lebensmitteln verwendet oder auch für Ausflüge.

In St. Pölten könnte es ebenfalls schon bald zwei Sharing-Stationen mit E-Autos von „fahrvergnügen“ geben, bestätigt Alexander Schmidbauer von der Stadtplanung: „Das soll gegen Ende des Jahres umgesetzt werden.“ Zusätzlich laufen Gespräche mit weiteren Anbietern von Car-Sharing-Modellen. „Generell unterstützt die Stadt jegliche Art und Form des Sharing als zukunftsträchtige, nachhaltige Mobilitätsform. Wir sind bemüht, das bestehende Angebot zu verbessern“, betont Schmidbauer.

Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Sharing-Angebote ist die optimale Verknüpfung mit dem Öffentlichen Verkehr. „Deshalb sollen Bahnhöfe verstärkt zu Mobilitätsstationen weiterentwickelt werden, die einerseits optimal an das Verkehrsnetz angebunden und gut zu Fuß erreichbar sind und gleichzeitig Standort für Car-Sharing“, erklärt VCÖ-Experte Gansterer. In St. Pölten haben die ÖBB diese Forderung mit dem Rail & Drive- Programm realisiert, mit über 20 Fahrzeugen, die in der neuen Park & Ride-Anlage stationiert sind.

Integriert werden in Angebote des Verkehrsverbundes sollten auch Mobilitätsdienstleistungen wie Anrufsammeltaxis und Gemeindebusse, fordert der VCÖ. In Gerersdorf feiert das Projekt Gemeindebus schon den fünften Geburtstag. Der Bus bringt Gemeindebürger ohne Auto zu gewünschten Zielen. Freiwillige Fahrer stellen sich in den Dienst der Gemeinschaft. Täglich nutzen zwischen fünf und 30 Fahrgäste das Mobilitätsangebot, 90.000 Kilometer hat der Bus bereits zurückgelegt.

Karlstetten bekommt ab 1. September ebenfalls einen Gemeindebus, der von Montag bis Freitag im Einsatz sein wird.