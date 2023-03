Das Zentrum der Landeshauptstadt lebt

Wenig vom in manchen Landesteilen gefürchteten Ortskern-Sterben scheint aktuell in der Landeshauptstadt zu spüren zu sein. Ebenso im Vergleich in den größeren Zentren Wilhelmsburg und Böheimkirchen.

„Die St. Pöltner Innenstadt hat sich trotz Krise sehr gut gehalten und entwickelt“, stellt Lukas Stefan fest. Er vermittelt für die Marketing St. Pölten Flächen in der St. Pöltner Innenstadt. Die Leerstandsrate sei auf gleichem Niveau geblieben. Während der Pandemie sei man allerdings mehr damit beschäftigt gewesen, den Stand zu halten, als Neue anzusiedeln. Bei nahezu allen aktuellen Leerständen gebe es Verhandlungen mit Interessenten.

„Wir können uns glücklich schätzen, weil wir die größte Stadt in Niederösterreich sind, 95 Prozent der öffentlichen Institutionen im Ortskern haben und der Bahnhof direkt anschließt“, meint Marketing-St. Pölten-Geschäftsführer Matthias Weiländer. St. Pölten sei ein Zukunftsraum mit Wachstum, guter Erreichbarkeit und guter Lage. Ergänzt werde das durch ein Immobilienservice auch für nicht stadteigene Immobilien. „Wir haben wie die meisten Eigentümer ein Interesse, dass die Immobilien auch genutzt werden“, so Weiländer.

Spätestens in zwei Jahren wird es auch ein Griss um den Domplatz geben und keiner wird mehr an parkende Autos denken.“ Matthias Weiländer, Geschäftsführer Marketing St. Pölten

Die Innenstadt brauche aber laufend Aufmerksamkeit. „15 Jahre Erneuerung haben wir hinter uns und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Jede Erneuerung ist eine Verbesserung der Situation“, betont Weiländer. Wo die Innenstadt renoviert ist, helfe das sehr bei der Vermietung. Von zwei Jahren schmerzhaftem Umbau seien die Konsequenz top Flächen.

In der oberen Kremser Gasse betrug die Frequenz bei der letzten Messung bis 18 Uhr rund 76.000 Personen pro Woche. Inklusive der Stunde bis 19 Uhr waren es knapp 80.000. Aktuelle Zahlen werden in den nächsten Tagen erwartet.

Online-Handel und Digitalisierung betreffe auch die Innenstadt. Menschsein, Geselligkeit und Einkaufen mit allen Sinnen setze sie mit ihrem Angebot entgegen, meint Weiländer und betont: „Veränderungen wird es immer geben. Sorgen von Unternehmern sind verständlich. Man sollte das immer von der Chancen-Seite sehen.“

Zentren um die Hauptstadt „florieren“

Mit einer aktiven Politik der Gemeinde sieht man sich auch in Böheimkirchen auf dem richtigen Weg. Wirtschaft und Gewerbe florieren. Die Weichen im Gemeinderat stellt dafür der 2015 gegründete Wirtschaftsausschuss. Das seit 2000 bestehende Ortsmarketing mit mehr als 160 Mitgliedern ist die Basis für die Umsetzung von Projekten wie BÖRO, Wirtschaftsempfänge und Schulungen für Betriebe. In den vergangenen Jahren entstanden zahlreiche Fachbetriebe. „Die gute Parkplatzsituation wirkt sich zudem positiv auf die Frequenz aus. Leere Geschäftsflächen sind meistens nach wenigen Monaten wieder vergeben“, freut sich Bürgermeister Franz Haunold. Dank Synergien zwischen Unternehmen im Gesundheits-, Wellness- und Beauty-Sektor und der medizinischen Versorgung durch die PVE und mehrere Arztpraxen sieht man sich in Böheimkirchen als Vorzeigemodell in Niederösterreich.

Aufgrund des guten Branchenmixes und der hochwertigen Fachgeschäfte kommen sogar Kunden aus St. Pölten zu uns.“ Franz Haunold (SPÖ), Bürgermeister Böheimkirchen

Betriebsgebiet und Zentrum sind für den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses Karl Herzberger zu einer Wirtschaftsfamilie zusammengewachsen: „Für die Maßnahmen des Ausschusses zur Stärkung des Zentrums habe ich von allen politischen Seiten immer Rückenwind bekommen“, betont Herzberger.

Die Wiedereröffnung der Werksküche im ehemaligen ÖSPAG-Gelände sehe ich als einen großen Beitrag in der Gastronomie.“ Florian Hink, ÖVP-Stadtrat für Stadtentwicklung Wilhelmsburg

„Fast keine Leerstände“ gibt es derzeit auch in Wilhelmsburg, sagt Florian Hink, ÖVP-Stadtrat für Stadtentwicklung. „Aber es fehlt vor allem die Fleischhauerei Berger am Hauptplatz. Mit dem Branchenmix in der City-Box sind wir gut aufgestellt.“ Regen Zulauf findet das kürzlich ins Leben gerufene kleine Markterl am Hauptplatz mit Käsehütte, Obst- und Gemüseangebot sowie Wurst und Fleisch. Für Hink gibt es auch genügend Parkraum sowie ein gutes Gastroangebot mit Wirts- und Kaffeehäusern. Leer stünden einige Neubauten in der Oberen Hauptstraße. Mit der Initiative für Blumen- und Grünflächen hat Hink „Wümschburg“ zusätzlich aufblühen lassen. Belebung und Änderungen bezüglich des Stadtparks sind ebenso für heuer im Werden wie für den Hauptplatz.

