Drei Feuerwehrabschnitte umfasst der Ausgabenbereich der St. Pöltner NÖN: St. Pölten-Stadt, St. Pölten-Ost und St. Pölten-West. In allen drei gibt es seit der Wahl vor wenigen Wochen neue Kommandanten an der Spitze. Alle drei sehen sich als verbindendes Element zwischen den Feuerwehren und wollen die Kommunikation fördern.

Ich sehe mich als Servicestelle für die Feuerwehren

Im Stadt-Abschnitt übernahm der vormalige Stellvertreter Franz Klampfl das Kommando von Leopold Lenz. Er sieht es als ersten wichtigen Schritt, die Abschnittssachbearbeiter einzuteilen. „Wir sind derzeit mit den ersten Gesprächen beschäftigt“, berichtet er. In den letzten fünf Jahren als Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter habe er bereits Erfahrung gesammelt. „Jetzt war ich bereit, in die erste Reihe zu treten. Ich sehe mich als Servicestelle für die Feuerwehren“, so Klampfl. Seit 1978 ist er bei der Feuerwehr aktiv. Für das FF-Kommando Pottenbrunn stand er nach 30 Jahren nicht mehr zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit, Kameradschaft und die Jugendarbeit im Abschnitt sind mir ein großes Anliegen

Im Abschnitt St. Pölten-Ost übernahm Gerald Gaupmann das Kommando von Josef Gasthuber. Dieser zog sich nach zehn Jahren als Abschnittsfeuerwehrkommandant zurück. Gaupmann, der auch Kommandant der FF Pyhra-Wald ist, war in den letzten zehn Jahren außerdem Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter in St. Pölten-Ost. Mit 21 Jahren entschied er 1987, sich bei der Feuerwehr zu engagieren, schließlich sei er durch seinen Großvater, der auch Silberhelm war, „erblich vorbelastet“. „Die Zusammenarbeit, Kameradschaft und die Jugendarbeit im Abschnitt sind mir ein großes Anliegen“, betont Gaupmann. Außerdem sei es ein wichtiges Unterfangen, den Nachwuchs zu motivieren, um den Bestand der Feuerwehren auf Dauer sichern zu können.

Eine moderne, offene Zusammenarbeit im Abschnitt ist mir wichtig

Neuer Mann an der Spitze des Abschnitts St. Pölten-West ist der Ober-Grafendorfer Feuerwehrkommandant Karl Lechner. Er übernimmt von Johann Speiser, der aus Altersgründen nicht mehr bei der letzten Wahl angetreten war. „Eine moderne, offene Zusammenarbeit im Abschnitt ist mir wichtig“, betont Lechner. Er kam über die Feuerwehrjugend zur Organisation und ist seit mittlerweile 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Auch Lechner ist bewusst, dass die Jugend die Zukunft der gemeinnützigen Organisation ist, deswegen werde die Nachwuchsarbeit künftig eine noch größere Rolle spielen.