Jeans, Spielzeug oder Laptops haben ihn alle: den kleinen Verweis „Made in China“. Doch nicht nur Privatpersonen kaufen Produkte, die aus China kommen. Die Industrie zählt ebenfalls auf Teile, die aus dem Reich der Mitte importiert werden. Doch was, wenn diese nicht kommen? Genau das ist gerade der Fall durch das neuartige Coronavirus, und auch St. Pöltens Wirtschaft bekommt erste Auswirkungen davon zu spüren.

Viele Werke in China und mittlerweile anderen Ländern wie Italien haben oder hatten geschlossen, Lieferengpässe und Kurseinbrüche an den Börsen sind die Folge. Extreme Auswirkungen direkt in St. Pölten kann der Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich Norbert Fidler noch nicht erkennen.

Dosensuppe beliebt wie nie

Allerdings: „Vor allem bei Werbeartikeln wurden massive Lieferengpässe an uns gemeldet. Aber eigentlich gibt es Verzögerungen bei allem, was aus China kommt“, sagt Fidler. Von den Auswirkungen betroffen ist mittlerweile nicht nur China. So habe laut Fidler ein Unternehmer eine Geschäftsreise nach Italien zwar geplant, diese aber kurzerhand durch eine Videokonferenz ersetzt. Das spare schließlich auch CO2.

Weniger Reisen, der Umwelt Freud, der Tourismusbranche Leid. „Wirklich hohe Einbußen haben die Reisebüros“, weist Fidler darauf hin, dass nicht nur die Industrie betroffen ist. Im Lebensmittelsektor würden aufgrund von Hamsterkäufen Engpässe auftreten, vor allem bei haltbaren Lebensmitteln.

Auch die GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH spürt schon leichte Effekte des Coronavirus auf die Liefersituation von Partnerunternehmen. „Aufgrund der internationalen Kunden und Lieferanten ist die GW St. Pölten zu dem Thema Coronavirus hoch sensibilisiert und wir bekommen auch schon die ersten Auswirkungen zu spüren“, so Geschäftsführer Gerhard Nachförg. Derzeit gibt es noch keine ernsthaften Probleme in der Produktion oder in der Lieferkette, jedoch wird die GW die Situation weiterhin beobachten und sich auf dem Laufenden halten.

„Unternehmen überlegen wieder die Verlagerung von Aufträgen und Fertigungen nach Österreich.“ Gerhard Nachförg, Geschäftsführer GW

Sollte sich die Lage nicht entspannen, erwartet Nachförg jedoch Probleme, denn täglich treffen Informationen von Lieferanten ein, dass bei deren Vorlieferanten Werke geschlossen worden seien und dadurch die Lieferkette ins Stocken komme. Dies bedeutet Lieferverzögerungen bei Zukaufteilen, welche sich auch auf die Liefertreue zu den Kunden des Unternehmens auswirken können. Durch die Verknappung rechnet das Unternehmen auch mit Preiserhöhungen durch die Lieferanten. Als Reaktion auf die Thematik Coronavirus werden von den Kunden vorsichtshalber auch längerfristig fixierte Geschäftsmeetings mit Kundenansprechpartnern abgesagt. Diese werden beispielsweise durch Telefonkonferenzen anstelle eines persönlichen Besuches durchgeführt.

Bei allen negativen Auswirkungen sieht Nachförg auch einen Lichtblick: „Wir sehen die momentane Situation auch als Chance für neue Aufträge. Denn Unternehmen überlegen wieder die Verlagerung von Aufträgen und Fertigungen nach Österreich. Ein langjähriger Kunde der GW St. Pölten möchte zum Beispiel wieder die Kühlkörperfertigung bei uns beauftragen.“