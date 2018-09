Jedes fünfte Kind wird mit dem Auto zur Schule gebracht, kritisiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Denn Elterntaxis verursachen vor Schulen Verkehrsprobleme. Außerdem könnten Kinder, die den Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, richtiges Verhalten im Straßenverkehr lernen.

Dass Schulen in der Früh und zur Mittagszeit ein Verkehrshotspot sind, lässt sich auch in St. Pölten beobachten. „In der Schneckgasse, der Josefstraße oder der Franz-Jonas-Straße gibt es regelmäßig Probleme zu Schulbeginn“, versteht Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler nicht, warum Eltern ihre Kinder nicht ein Stück zu Fuß gehen lassen. „Denn sie gefährden die Kinder, indem sie eine unklare Verkehrssituation schaffen.“ Bäuchler plädiert dafür, dass Kinder Eigenverantwortung lernen. „Natürlich muss man sie auf Gefahren am Schulweg hinweisen und den Weg einlernen, aber es ist wichtig, sie alleine gehen zu lassen“, so der erfahrene Polizist.

„Es gibt schon Eltern, die glauben, sie müssten ihre Kinder bis vor die Türe führen.“ Helmut Reichebner, Direktor Neue Mittelschule Viehofen

Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler bedauert, dass Kinder immer seltener den Schulweg gehen. „Dadurch nimmt der Verkehr zu. Deswegen trauen sich viele Eltern nicht, ihre Kinder in die Schule gehen zu lassen – ein Teufelskreis“, so Pichler, der auch oft beobachtet, dass Eltern kein vorbildhaftes Verhalten zeigen: „Wir merken häufig den Stress bei den Eltern. So befindet sich zwar der Kindersitz im Auto in der Garage, aber weil es schnell gehen muss, fährt man mit dem Zweitauto ohne Kindersitz.“ Gerhard Pichler und seine Kollegen zeigen zu Schulbeginn verstärkt Präsenz in den verkehrsüberlasteten Schulstraßen: „Wir wollen dabei aber nicht nur strafen, sondern Bewusstsein bilden.“

Das versichert auch Franz Bäuchler: „Generell strafen wir Lenker lieber dann, wenn sie beim Schutzweg nicht stehen geblieben sind. Das macht Sinn, weil die Polizei nicht rund um die Uhr vor der Schule stehen und Kinder beschützen kann.“

Über die Unterstützung der Exekutive freut sich Direktor Helmut Reichebner von der Neuen Mittelschule Viehofen: „Es gibt schon Eltern, die glauben, sie müssten ihre Kinder bis vor die Türe führen. Gerade in den ersten Wochen. Die bleiben dann kreuz und quer einfach über den Schutzweg stehen. Da schaut die Polizei aber eh genau hin.“

Ein großes Thema sind die Elterntaxis für die Volksschule Ober-Grafendorf. Im Vorjahr gab die Schule deswegen mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit einen Folder für sicheres Halten und Parken im Umfeld der Schule heraus: „Die Situation hat sich etwas entspannt“, berichtet Direktorin Anna Fuchs. „Verbesserungswürdig ist die Lage aber immer noch.“

Der Magistrat St. Pölten empfiehlt zur Entspannung der Situation die Nutzung von Bussen. „Damit sind Schüler umweltfreundlich, rasch, kostengünstig und sicher unterwegs. Je mehr den Bus nutzen, umso besser gelingt es, Staus zu vermeiden, das bestehende Angebot weiter auszubauen und noch attraktiver zu machen“, heißt es aus dem Rathaus.