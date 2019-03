Der Restaurant-Guide Falstaff hat seine Gabeln für 2019 verteilt – und nicht wenige liegen in Lokalen in Stadt und Bezirk St. Pölten. An der Spitze ist wie in den vergangenen Jahren die Gaststätte Figl mit zwei Gabeln und 88 Punkten: „Hier kommt nur das Beste aus der Nachbarschaft auf den Teller: Ratzersdorfer Rind und Wild, Saiblingsfilet aus Wasserburg“, lobt der Gourmet-Führer.

Das zweite St. Pöltner Lokal mit zwei Gabeln (86 Punkte), das Restaurant Galerie, hat die Küche im Jänner geschlossen. Galerie-Wirt Robert Langeneder zieht mit Gattin Birgit in die Küchen seiner Gäste ein – als Leih-Koch unter „Rent-the-Langeneders“.

Mit 86 Punkten und zwei Gabeln noch am alten Standort zu finden sind Michael Nährer in Rassing, das Restaurant in Schloss Thalheim in Kapelln

sowie „Im Park“ im Schloss Mauerbach.

85 Punkte, um zwei mehr als im Vorjahr und damit wieder eine zweite Gabel, ergatterte der „Kalteis“ in Kirchberg an der Pielach: „Hubert Kalteis zaubert aus regionalen Produkten kreative Gerichte, die man so schnell nicht vergisst: Hirschkalbstatar mit Wachtelspiegeleiern, Gämsengeschnetzeltes oder Lammbeuscherl“, schwärmt der Falstaff.

Mit 84 Punkten und einer Gabel folgen der Nibelungenhof in Traismauer und Pedro‘s Restaurant in Kasten.

In der Stadt St. Pölten wurden zwei weitere Feinschmecker-Tempel mit einer Gabel, weil 83 Punkten, dekoriert: der Gasthof Winkler am Mühlweg und das Vinzenz Pauli. Auch das Landgasthaus Schwarzwallner in Michelbach wurde mit 83 Punkten bewertet.

Im Bezirk St. Pölten gibt es noch vier weitere Restaurants mit einer Falstaff-Gabel: Den Gablitzerhof in Gablitz und das „Oliver“ in Wolfsgraben mit jeweils 81 Punkten, den Lengbachhof in Altlengbach und das Restaurant Weingartl in Neulengbach mit je 80 Punkten.

80 Punkte und eine Gabel haben auch Christian Widgruber und sein Team im „Rote Hahn“ in der Landeshauptstadt erkocht.

Und schließlich bekommt der Gasthof Strohmaier in Hofstetten-Grünau 78 Falstaff-Punkte für seine bodenständige Küche.