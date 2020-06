Die Nerven von Eltern wurden in der Coronakrise besonders strapaziert. Neben dem Job musste auch noch mit den Kindern jongliert werden. Bei einigen ging dabei der gesamte Urlaub drauf. Bislang gab es in den Sommermonaten stets eine dreiwöchige Pause in den Kindergärten. Die wird heuer fallen. Das Land NÖ will mit Geld und Personal den Gemeinden unter die Arme greifen (siehe auch Seite 2).

„Eine volle Sommerferienbetreuung ist schlichtweg nicht leistbar“, bringt es die St. Pöltnerin Stefanie Wegscheider auf den Punkt. Zwischen 500 und 600 Euro koste eine private Ferienbetreuung pro Monat, pro Kind, rechnet sie vor. Ihr Sohn geht in eine nicht öffentliche Schule, daher könne er nur schwer in eine städtische Ferienbetreuung wechseln. Wegscheider wird daher versuchen, ihren Sohn unter Aufwand des Resturlaubes und bei den Großeltern unterzubringen. „Zwei Wochen werden wir ihn aber extern betreuen lassen“, erklärt Wegscheider.

privat Für Mutter Stefanie Wegscheider ist die private Ferienbetreuung nicht leistbar.

Eine Lösung für Wegscheider wäre eventuell eine Verkürzung der Sommerferien auf fünf Wochen: „Dann hätte man mehr Zeit für die Vermittlung vom Lehrstoff, und der Nachmittagsunterricht würde weit weniger werden.“ So wie die Familie Wegscheider haben viele Eltern derzeit Kalender, Taschenrechner und Rotstift ständig parat.

„Wir werden aber die Unterstützung durch Pädagoginnen vom Land brauchen, da bereits Urlaube gebucht wurden.“ Fritz Ofenauer, Bürgermeister von Markersdorf-Haindorf

„Den Eltern ist wichtig, dass ihre Kinder während der Ferienzeiten auch pädagogisch wertvoll betreut werden“, erklärt Andreas Schmidt, Leiter des

St. Pöltner Schulamtes. Das sei in St. Pölten auch gewährleistet. Die Kindergartenkinder werden im Sommer insgesamt neun Wochen betreut, „durch bestens geschultes Personal“, wie Schmidt betont. Von 7 bis 16 Uhr sind insgesamt 26 Kindergärten von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr für Kinder ab 2,5 Jahren geöffnet. Bis 13 Uhr ist die Betreuung kostenlos, am Nachmittag wird je nach den Monatsstunden Geld verrechnet. Das reicht von 20 Monatsstunden zu 50 Euro bis über 61 Monatsstunden zu 95 Euro. Mittagessen gibt es um 2,90 Euro pro Portion.

Meiste Schulen bieten in Ferien Betreuung

Aber auch in fast allen Schulen wird in der gesamten Ferienzeit Betreuung angeboten (Auflistung der Schulen im Internet unter: https://www.st-poelten.at/news/15521-kinderbetreuung-in-den-sommerferien-2020). Es wurden sogar Konzepte mit Aktivitäten ausgearbeitet. Stadteigene Freizeitpädagogen werden mit den Kindern Schwimmausflüge, Wanderungen, Museenbesuche und vieles mehr machen.

Bei den meisten Gemeinden des Bezirks wird wegen der Kinderbetreuung in den Kindergärten noch bis Mitte Juni der Bedarf erhoben. „Wenn genügend Interesse besteht, wird es bei uns ein Angebot geben“, erklärt Böheimkirchens Bürgermeister Johann Hell. Sowohl im Kindergarten als auch in der Volksschule wären bereits vor Corona entsprechende Vorvereinbarungen getroffen worden.

Gerade rechtzeitig zur Ferienzeit fertig geworden ist in Pyhra die neue Einrichtung für die Kleinkinderbetreuung. Bis zu 15 Kinder können dort ab 1. Juli untergebracht werden. In den anderen Einrichtungen werde noch an den Details gefeilt, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach, eine Betreuung sei aber auch hier gesichert.

Haunoldsteins Bürgermeister Hubert Luger sieht die zusätzlichen drei Wochen in der Kindergartenkinder-Betreuung nicht problematisch: Wir werden auch das schaffen.“

In Markersdorf-Haindorf geht Bürgermeister Fritz Ofenauer ebenfalls davon aus, dass es in seiner Gemeinde Bedarf an Kinderbetreuung geben wird. Entsprechende Gespräche wären mit den Pädagoginnen bereits geführt worden. „Wir werden aber die Unterstützung durch Pädagoginnen vom Land brauchen, da bereits Urlaube gebucht wurden“, erklärt Ofenauer. Kooperationen mit anderen Gemeinden hält er hingegen nicht für zielführend. In der Vergangenheit hätte es entsprechende Zusammenarbeit beispielsweise mit Prinzersdorf gegeben. „Die Eltern waren damit nicht so zufrieden, da die Wege für sie teilweise zu weit waren“, so Ofenauer.

Eine Kooperation bei den Schulkindern kann sich Karlstetens Bürgermeister Thomas Kraushofer weiterhin vorstellen. Gemeinsam mit der Gemeinde Neidling hatte es in der Vergangenheit die sogenannten „Lerntiger“ gegeben. „Die werden wieder mit Ende Juni in beiden Gemeinden starten“, berichtet Kraushofer.

Wie es mit den Ferienspielen in den einzelnen Gemeinden heuer aussieht, steht noch nicht im Detail fest. Ein Unsicherheitsfaktor dabei sind die Ausgangsbeschränkungen und Regelungen der Regierung wegen der Coronakrise. In St. Pölten wird es fix die Kinderspielstadt nicht geben, die in den letzten Jahren unter großem Andrang mit über 350 freiwilligen Helfern über die Bühne ging. Den Kinderclub im Citysplash werde es aber wieder geben, erklärt Thomas Kainz vom St. Pöltner Medienservice.