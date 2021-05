In 42,195 Stunden hatten Landjugendgruppen im ganzen Land beim Projektmarathon ihre Gemeinden verschönert. Jetzt war Zeit zu gratulieren. Zuerst online, dann wurden die Urkunden in die Region gebracht.

Gold ging an die Gruppen Böheimkirchen, Pyhra, Hafnerbach und Karlstetten-Neidling. Ein „Platzerl mit Schirm & Charme“ hat die Landjugend Böheimkirchen im Aufeldpark geschaffen. In Pyhra lief die Attraktivierung des Perschling-Begleitwegs mit Bankerln unter dem Motto „Die Quelle an der Pausenstelle“.

Die Hafnerbacher schufen unter dem Motto „Alte Sagen auf neuen Pfaden“ einen Sagenweg. Im Karlstettener Kindergarten entstand ein Indianerdorf der Freundschaft.

Silber holte die Landjugend Stössing mit „Wege der Klarheit“: Ein neuer Infopoint informiert dort über Wanderrouten.