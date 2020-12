Die St. Pöltner erwiesen sich im Landesvergleich als Testmuffel. Nur jeder Vierte nahm am Massentest teil. Am vergangenen Wochenende ließen sich 11.788 Personen testen, bei 22 reagierte der Antigen-Test positiv.

Die größte Teststation befand sich im VAZ. Hier waren nicht nur die Blaulichtorganisationen wie das Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariterbund und die Freiwillige Feuerwehr gefordert, sondern auch das Bundesheer unterstützte die Tests mit 44 Soldaten. Erfahrene Sanitäter übernahmen die Einschulung. Einer davon ist Robert Weber, der den Studierenden in der Fachhochschule genau zeigte, wohin das Stäbchen in die Nase gehört, um eine aussagekräftige Probe zu erhalten. „In der Vorwoche war ich bei den Lehrertests in Herzogenburg eingeteilt. Bisher hatte ich noch keine positive Probe“, erzählt Weber.

Die Rot-Kreuz-Bezirksstelle St. Pölten stellte in der Landeshauptstadt und der Umgebung 141 Mitarbeiter an 15 Standorten. „Unser Personal zählt zu den Helden, die uns helfen, diese Pandemie in den Griff zu bekommen“, ist Bezirksstellenkommandant Erich Winkler stolz auf sein Team.

In der Fachhochschule halfen 30 Studierende beim Testen, Anmelden und Auswerten. „In der FH wurde kurzerhand auf acht Teststraßen erweitert“, zeigt sich auch Bürgermeister Stadler beeindruckt.