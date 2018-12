Potenziert hat sich in den letzten Tagen die Diskussion rund um die Homöopathie. Zuerst strich Rektor Markus Müller das Wahlfach Homöopathie aus dem Lehrangebot der Medizinischen Universität Wien, danach forderte die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz ein Verbot homöopathischer Arzneien in Apotheken. Diskutiert wird seither das Thema auch in St. Pölten.

Bezirksärztevertreter Florian Fiedler will zu diesem „heiklen Thema“ nicht für seine Arztkollegen sprechen, sondern nur seine Privatmeinung abgeben: „Persönlich halte ich, den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen folgend, homöopathische Produkte für nicht wirkungsvoller als ein Placebo.“ Seinen Recherchen nach zeigten Ergebnisse der bisherigen Studien, dass es keine Krankheiten oder Beschwerden gebe, bei denen Homöopathie belegtermaßen besser helfe als ein Scheinmedikament. „Wenngleich das für etliche Krankheiten noch nicht untersucht wurde“, schränkt Fiedler ein. Ein Verbot des Verkaufs von homöopathischen Arzneien in Apotheken hält er für schwierig. „Es werden auch andere nicht homöopathische Präparate verkauft, die Wirkung versprechen und deren Wirksamkeit nicht wissenschaftlich belegt ist. Die müsste man auch vom Verkauf in Apotheken ausschließen.“

"Globuli und Co. könnten die Schulmedizin nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen“

Ein heißes Thema ist Homöopathie für Michael Maiwald von der Rosen-Apotheke in Spratzern und der St. Georg-Apotheke in St. Georgen. Ein mögliches Verbot findet er nicht zielführend, „nicht nur, weil wir homöopathische Produkte verkaufen. Die Mittel werden gerne verwendet und helfen vielen. Globuli und Co. könnten die Schulmedizin nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen.“ Von einem ist Maiwald überzeugt: Die Menschen werden sich ihre Mittel anderswo holen, wenn sie aus den Apotheken verbannt würden. Die Auswahl komplementärmedizinischer Präparate solle jedem selbst überlassen sein. „Die Apotheke steht für eine Qualität, die bei anderen Anbietern nicht gegeben ist.“

Wirkung basiere nicht nur auf Zuneigung

Diese Qualität hebt auch Andreas Gentzsch von der Löwen-Apotheke hervor und, dass sich die Mittel bewähren würden. Man sehe die Wirkung gut bei unvoreingenommenen Kindern. Die basiere nicht nur auf der Zuneigung der Eltern. „Wenn nach der Gabe der Globuli plötzlich das Fieber runtergeht und sie aufhören zu husten, ist das für mich ein Zeichen, dass es gut funktioniert. Davor sollte man die Augen nicht verschließen. Die Erde ist auch keine Scheibe mehr“, so der Apotheker.

Von der Wirksamkeit überzeugt ist auch Allgemeinmedizinerin Angela Ruthner, seit 23 Jahren zertifizierte Homöopathin. Die Methode auf den Placebo-Effekt zu reduzieren, hält sie für nicht zulässig. Gerade Babys und Kleinkinder würden sich die Wirkung nicht einbilden. „Außerdem ist es den Patienten, denen es gut geht, egal, ob die Wissenschaft das anerkennt oder nicht.“

Homöopathie „Es wirkt, aber wie ein Placebo“

Den St. Pöltner Arzt Christian Zöchling kostet der Vorwurf, dass homöopathische Mittel nicht wirken, nur ein Lächeln. Er unterstreicht das mit einem Vergleich: „Chemiker können analysieren, woraus eine Diskette besteht. Sie können aber nicht nachweisen, welche Daten abgespeichert sind. Dazu brauchen sie ein Abspielgerät, und das ist ein lebender Organismus“, so der Homöopath. Die Homöopathie habe sich seit 200 Jahren empirisch bewährt. „Die 140 Jahre alte moderne Medizin allerdings nicht immer“, ist Zöchling überzeugt.