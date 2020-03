Die nächsten Wochen werden auch für die Gemeindeämter zur Herausforderung. Parteienverkehr ist quasi eingestellt. Aktualisierte Informationen finden sich auf den Webseiten der Kommunen.

Im Magistrat der Landeshauptstadt ist der Kontakt auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Die Stadtverwaltung bittet die Bürger, ihre Anliegen per E-Mail zu kommunizieren. Außerdem wurde die Hotline 02742/333-2222 (wochentags zwischen 8 und 15.30 Uhr) eingerichtet für Menschen, die Unterstützung bei Erledigungen brauchen. Die Aktion „Essen auf Rädern“ wird auf Personen ausgeweitet, die zur Risikogruppe gehören und Bedarf haben.

In St. Pölten haben sich auch Gruppen gebildet, die Nachbarschaftshilfe anbieten, etwa die „Grätzelhelfer*innen“ (zu finden auf Facebook).

In Wilhelmsburg wurde die Bevölkerung am Wochenende über Website und Facebook-Seite der Stadtgemeinde informiert. Im Gemeindeamt war eine Hotline eingerichtet, die Stadtamtsdirektor Torsten Sassmann betreute, unterstützt von Mitarbeitern. Rund 25 Helfer verteilten ein Flugblatt in die Haushalte. Außerdem organisiert die Gemeinde „gelebte Nachbarschaftshilfe“: Menschen, die Unterstützung benötigen, können sich unter 02746/2315-15 melden. Zahlreiche Freiwillige haben ihre Mithilfe zugesagt.

Auch Böheimkirchen schützt Personen, die zur Risikogruppe zählen. Freiwillige, die Einkäufe übernehmen, werden noch gesucht, unter 02743/2318-0 oder 0664/6145580 (Bürgermeister Johann Hell) oder per E-Mail: buergerservice@boeheimkirchen.gv.at

In Kasten wird es Versorgungsfahrten für Lebensmittel, Medikamente und in Notfällen auch warmes Essen geben. Die Gemeinde sucht Freiwillige, die solche Fahrten übernehmen. Interessenten werden gebeten, telefonisch unter 02744/ 5212 Kontakt aufzunehmen.