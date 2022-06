Kindergärten & Schulen im Sommer: „Wer braucht, bekommt Platz“

Werbung

Auch wenn der Nachwuchs frei hat, die Eltern haben meistens noch andere Pflichten. Deswegen gibt es in St. Pölten und in der Region auch in den Ferien Betreuungsplätze. „Wer eine Betreuung braucht, bekommt auch einen Platz“, verspricht St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler.

Anmeldungen sind in St. Pölten bis zum Ferienbeginn am 2. Juli im Kindergarten, der Schule oder bei der städtischen Schulverwaltung unter 02742/333-2661 beziehungsweise online möglich. Heuer gibt es in allen 26 St. Pöltner NÖ Landeskindergärten die Möglichkeit, in den Sommerferien Ferienbetreuung von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr in Anspruch zu nehmen.

In einigen Kindergärten wird für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine heilpädagogisch-integrative Gruppe geführt. An einigen Volksschulen und der Sonderschule St. Pölten Nord wird es von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr eine Ferienbetreuung geben. Zusätzlich gibt es einige private Betreiberorganisationen. Der Magistrat verweist auf die International School, die Biku-Villa, die Volkshilfe NÖ und den Verein „Nest“.

In Böheimkirchen findet die Betreuung im Sommer in den beiden Kindergärten jeweils in den drei ersten und letzten Ferienwochen sowie in der Volksschule in den vier ersten und letzten Ferienwochen statt. Genauso läuft es in Wilhelmsburg ab.

In Kasten wird die Betreuung im Kindergarten in den drei ersten und letzten Ferienwochen von Montag bis Donnerstag von 7 bis 15 Uhr und am Freitag von 7 bis 13 Uhr angeboten.

Auch die Kinderbetreuung im Kindergarten Michelbach gibt es jeweils in den drei ersten und letzten Ferienwochen. In Stössing ist kein Ferienspiel geplant, im Kindergarten gibt es eine Sommerbetreuung wieder in den drei ersten und letzten Ferienwochen von 7 bis 13 Uhr.

In Gerersdorf gibt es sowohl in der Volksschule als auch im Kindergarten alle neun Ferienwochen Betreuung. Bürgermeister Herbert Wandl erklärt: „Die Betriebszeiten hängen vom gemeldeten Bedarf ab.“

Für die Kinder der Gemeinden Karlstetten und Neidling findet die Ferienbetreuung in den Betreuungsräumen der Nachmittagsbetreuung statt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.