Wie schmeckt das Mostviertel? Eine praktische Antwort auf diese Frage gaben ausgezeichnete Köche und lokale Produzenten erstmals im vergangenen Jahr. Heuer geht es weiter mit den „Mostviertler Feldversuchen“, denn „bei uns gibt es einen ganzen Bauchladen an regionalen Produkten, aus denen Köstliches entsteht“, weiß der Mostviertel-Tourismus-Chef Andreas Purt.

Einer, der Schmackhaftes aus diesen Produkten zaubert, ist Mike Nährer. „Genuss ist ein Thema, das nie fad wird“, meint der Haubenkoch aus Rassing und serviert zum Beispiel einen Gabelbissen mit Schnecken aus einer Zucht in Murstetten, in Kapern verwandelte Hollerbeeren, feine Lebern von der Forelle oder sogar Algen aus der Region. Dazu schmecken Traisentaler Weine, aber auch Most vom St. Pöltner Biobauern Matthias Weichhart oder der frisch kreierte rote Apfelcider von Viktoria Preiß aus Theyern.

„Genuss ist ein Thema, das nie fad wird.“ Haubenkoch Mike Nährer

„Das facettenreiche Mostviertel kann also neu entdeckt werden“, empfiehlt Landesrat Jochen Danninger. Hier gibt es deshalb so viele Schmankerl, weil Produzenten und Köche gemeinsam kreativ „und leidenschaftliche Gastgeber sind“, so Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ-Werbung.

Wer mitmachen will, sollte sich schnell anmelden: Die nächsten Feldversuche werden schon Ende Juli getätigt: Mike Nährer und Winzer Tom Dockner erkunden mit Interessierten den Zusammenhang zwischen Wein und Wahrheit. Am 14. August steigt dann der Pielachtaler Haubenkoch Hubert Kalteis ins kreative Geschehen ein.

Alle genussreichen Termine sind auf mostviertel.at zu finden.