Heimische Künstler zeigen ihre Kreativität in der Krise. Musiker Martin Rotheneder veröffentlichte seinen neuen, fünften, Song als „Soulitaire“. Rotheneder hat das Lied isoliert in den eigenen vier Wänden geschrieben und aufgenommen. Und noch eine Besonderheit zeichnet „I Know We Will Get There Anyhow“ aus: Das Video zum Song wurde während der Aufnahmen ebenfalls in Martin Rotheneders Zuhause mit dem iPhone gedreht. „Diesen Song wollte ich unmittelbar mit den Menschen teilen mit der Hoffnung, ihnen die schweren Zeiten damit vielleicht für ein paar Minuten ein wenig erleichtern zu können“, so der Singer-Songwriter.

Kunstvideo von einer leeren Stadt

Ein anderer St. Pöltner Musiker hat seine Eindrücke mit der Kamera festgehalten. Der in der Hardtechno-Szene auch international bekannte DJ und Produzent Mario Ranieri drehte ein beeindruckendes Video von seiner derzeit menschenleeren Heimatstadt.

Als „dunkles, düsteres, aber dennoch faszinierendes Bild der Landeshauptstadt“ bezeichnet Ranieri sein Werk, für das er von Dutzenden Stellen aus gedreht hat und in dem er Plätze und Straßen ohne St. Pöltner eingefangen hat. Unterlegt hat Ranieri das Video mit dem Technotrack „Microsleep“, den er bereits auf seinem Label Vernacular veröffentlicht hatte.

Wilhelmsburger als Video-Stars

In Wilhelmsburg gestaltete Andreas Pepeunig alias „DJ Pimp“ ebenfalls ein Video. Darin sind die Wilhelmsburger in ihren eigenen vier Wänden die Stars. In kurzen Clips singen sie „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich. Pepeunig vereinigte die Filmschnipsel zu einem Musikvideo.