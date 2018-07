Deutliche Unterschiede beim Surfen mit dem Handy gibt es in der Region. Das hat das Mobilfunk-Vergleichsportal tarife.at festgestellt. In der schnellsten Gemeinde in ganz Österreich ist Herzogenburg mit 96,9 Mbit/Sekunde. Dort kann fast neunmal so schnell gesurft werden wie in Wölbling, der langsamsten Gemeinde im Bezirk. Auch in der Landeshauptstadt gibt es teils gravierende Unterschiede. So ist man in Viehofen und Spratzern deutlich schneller mit dem Handy im Internet unterwegs als in Teilen der Innenstadt.

Die Geschwindigkeit hängt in erster Linie von den Mobilfunkmasten ab, wie tarife.at-Geschäftsführer Maximilian Schirmer erklärt: „Ein Mobilfunkmast deckt in der Regel nur ein recht überschaubares Gebiet ab. Je nachdem, wie viele Nutzer gerade mit einem Mobilfunkmasten verbunden sind, ändert sich die Geschwindigkeit.“ Genauso wichtig sei der Anschluss des Masten. „Ist er nicht mit Glasfaser angeschlossen, dann steht auch jedem Nutzer dieser Zelle nur weniger Leistung zur Verfügung“, so Schirmer. Alleine in St. Pölten befinden sich laut Senderkataster über 60 Mobilfunkmasten.

Richtig profitieren Handynutzer in den schnellsten Gemeinden aber nicht vom High-Speed-Internet. „Ab 30 Mbit fällt es ,normalen Nutzern’ eigentlich nicht mehr auf, ob sie 30, 60 oder 90 MBit haben“, so Schirmer. Anders ist das bei LTE-Routern wie die sogenannten Internet-Würfel. „Dort wird die Internetgeschwindigkeit in der Regel von mehreren Personen gleichzeitig genutzt“, so Schirmer. So brauche ein Video in der höchsten UHD-Auflösung mindestens 25 Mbit. „Da bleibt für die Familie nicht mehr viel übrig“, so Schirmer.

Die durchschnittliche Geschwindigkeit lag bei 32,8 Mbit/s.