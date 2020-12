In den Musikschulen ist es still geworden. Musiziert wird aber in den Gemeinden weiter. Die Schulen haben von Präsenzunterricht auf digitales Homeschooling umgestellt. „Die meisten Kollegen unterrichten über unterschiedliche Online-Plattformen. Nur wenn es der Umfang des Instruments nicht zulässt, wie etwa beim Schlagzeug, kommen sie in die Musikschule“, berichtet Eva Haiden, Leiterin des Musikschulverbandes Perschlingtal.

An drei Standorten des Verbands unterrichten 14 Lehrer rund 270 Musikschüler. Dazu kommen noch 270 Schüler im Rahmen von Kooperationen mit Kindergärten und Schulen. „Wichtig ist, dass die Ausbildung nicht unterbrochen wird. Für viele ist der Musikunterricht am Bildschirm eine willkommene Abwechslung“, so Haiden. Vermutlich wird der Präsenzunterricht gemeinsam mit den Pflichtschulen wieder aufgenommen. Adventkonzerte und Klassenabende wird es aber sicher nicht geben. Überlegt wird, Konzerte als Videokonferenz oder digitale Weihnachtsgrüße umzusetzen. „Die Zukunft ist derzeit noch ungewiss. Den Kindern fehlt das Ziel, für das sie üben“, bedauert Eva Haiden die Situation.

Mögliche Neuzugänge zögern derzeit

Ähnlich ist die Lage bei der Regionalmusikschule Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten mit 450 Schülern und mehr als 1.100 wöchentlichen Lehreinheiten. Zwar gibt es kaum Abmeldungen vom Unterricht, bei Neuzugängen merkt Direktor Reinhard Goldgruber aber ein Zögern. „Die Rückgänge bewegen sich im verträglichen Maß und wir versuchen, den Unterricht digital weiterzuführen. Wir bieten fast jedes Instrument an. Mangelware sind Schüler, die sich an der Oboe versuchen wollen“, erklärt Goldgruber.

An eine Ermäßigung des Schulbeitrages wie beim ersten Lockdown ist zurzeit nicht gedacht. „Wir werden die 17 vorgeschriebenen Einheiten für jeden Schüler abhalten. Am Ende des Semesters wird evaluiert, ob jeder die entsprechende Leistung für sein Geld bekommen hat“, so Goldgruber, der mit April in Pension gehen wird. Das Hearing für seinen Nachfolger musste auf Dezember verschoben werden.