Neues aus Stadt und Land: Die Geschichte der NÖN

Katastrophen, Pandemien, Kriminalfälle, Inflationen und zwei Weltkriege, aber auch Sternstunden, Feste und Meilensteine der regionalen Geschichte sind in den Berichten der NÖN und ihren Vorgängern verewigt.

1965 wurden 13 Lokalausgaben unter einem Dach vereint

Seit 1861 wird St. Pölten wöchentlich mit Nachrichten aus der Umgebung versorgt. Als Kaiser Franz Joseph regierte, in den Gassen der Innenstadt Kutschen rollten und in den USA der Bürgerkrieg tobte, trat die erste Ausgabe des „St. Pöltner Boten“ seine Reise zu den Lesern an.

Nur sieben Jahre später kaufte der St. Pöltner Bischof Joseph Feßler den Boten und gestaltete ihn mit dem 1874 gegründeten Pressverein zur „St. Pöltner Zeitung“ um. Diese stand fortan unter der Protektion des jeweiligen Bischofs und fand 1889 in der Linzer Straße ihr neues Heim, das es bis zur Eröffnung des Pressehauses in der Gutenbergstraße 1976 blieb.

Trotz Wirtschaftskrisen konnten über die Jahre immer mehr Druckereien an anderen Standorten aufgekauft und so schrittweise ein niederösterreichweites Medienimperium gegründet werden, das 1965 dreizehn Lokalausgaben unter der neu geschaffenen Dachmarke Niederösterreichische Nachrichten vereinte.

Seither erscheint die NÖN trotz kleinerer Änderungen unter ihrem charakteristischen Logo mit weißer Schrift auf rotem Grund. In der heutigen, schnelllebigen Zeit vereint die NÖN 28 Regionalausgaben, die klassisch als Wochenzeitung, aber auch über die Online-Kanäle in Echtzeit informieren.

„Konstant wie der Mond, ein stetiger Beobachter unserer Zeit.“

„Printzeitungen sind tot“, hieß es oft von Experten nach dem Anbruch des digitalen Zeitalters, doch totgesagt leben bekanntlich länger. Trotz des erhöhten Online-Medienkonsums stehen die Walzen der Druckerei nicht still, sondern bedrucken weiter pro Jahr rund 4.500 Tonnen Papier mit aktuellen, regionalen Nachrichten und 90 Tonnen Farbe.

„Konstant wie der Mond, ein stetiger Beobachter unserer Zeit“, beschrieb Bürgermeister Matthias Stadler die NÖN samt Vorgänger anlässlich des 55. Jubiläums der NÖN mit Verweis auf die über 161 Jahre auf ihren Seiten verewigte Geschichte der Stadt. Die unzähligen Zeitungsbände, die sich im Stadtarchiv und im Pressehaus türmen, sind für Historiker und Hobby-Forscher heute eine der reichhaltigsten Fundgruben für einen schnellen Blick in die Vergangenheit der Region.

Nicht nur Politik und Ereignisse aus Stadt und Land, sondern auch die Leser selbst stehen bei der NÖN im Mittelpunkt. Von Taufeinträgen und Taferlklassler-Fotos über Hochzeiten und runde Geburtstage, bis zu besonderen Taten, Erfolgen und Schicksalsschlägen begleitet die NÖN ihre Leser über ihr gesamtes Leben von der Wiege bis zur Bahre.

Künftig will das Pressehaus neben den bewährten Ausgaben mit einem Fernsehsender neue Wege beschreiten und am Puls der Zeit bleiben, um ihre Leser auf verschiedene Weisen begleiten zu können, denn NÖN ist Vielfalt und das seit über 161 Jahren.

