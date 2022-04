NS-Lager unter der Lupe

Werbung

Vage Erinnerungen, Mauerreste oder verstaubte Dokumente sind oft das Einzige, das von NS-Lagern übrig geblieben ist. Dabei waren Zwangsarbeiter und ihre provisorischen Unterkünfte vor und während des Zweiten Weltkrieges meist nicht von der Gesellschaft abgeschottet, sondern ein Teil des Alltags.

Um die einzelnen Lager-Standorte sowie ihre Verbindungen zur umliegenden Bevölkerung im Zentralraum vor dem Vergessen zu bewahren, schlossen sich mehrere Forschungsinstitute unter der Leitung von Martha Keil, der Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, zusammen, um gemeinsam Archive zu durchstöbern.

„Wichtig ist uns, auch die Bevölkerung einzubinden und Zeitzeugen sowie ihre Nachkommen zu befragen. Jeder kann sich beteiligen, wir sind über jede Information dankbar“, ruft Leiterin Martha Keil bei der Projektpräsentation in der Landesbibliothek zur Mithilfe auf.

Allein in Niederösterreich sind derzeit 372 Lager bekannt. Wissenschafterin Edith Blaschitz geht allerdings davon aus, dass es sich dabei nur um die Spitze des Eisberges handelt: „Die großen Lager, wie das Stalag 17 B in Krems-Gneixendorf, sind teilweise schon gut erforscht. Kleinere Fabrikslager sind aber meist vollständig verschwunden und in der jeweiligen Lokalgeschichte oft völlig ausgeblendet.“

Zwangsarbeiterlager mitten in St. Pölten

In St. Pölten befanden sich Zwangsarbeiterlager mitten in der Stadt und konnten somit nicht übersehen werden. Historiker Christoph Lind spricht von einem regelrechten „Lager-Cluster“ in der Traisenstadt, den es zu beforschen gilt.

Doch in der NS-Zeit wurden nicht nur Lager errichtet, um Menschen aus der Gesellschaft auszuschließen, sondern auch, um sie in die „NS-Volksgemeinschaft“ einzugliedern. Mit Lagern für die Hitlerjugend oder den Reichsarbeitsdienst versuchte man, Jugendliche auf Linie zu bringen.

„Es ist an der Zeit, diese Spuren zu sichern und eine Gedenkkultur zu etablieren, um diese Menschen anzuerkennen“, gibt Leiterin Martha Keil das Ziel des Projektes vor.

