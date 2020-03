Stündlich überschlagen sich die Ereignisse, was die Meldungen über das Coronavirus betrifft. Auch der Bezirk St. Pölten geriet mehrmals in die Schlagzeilen. Einerseits ist das Universitätsklinikum eines von zwei niederösterreichischen Krankenhäusern, in dem Verdachtsfälle untersucht werden, andererseits sorgte eine zurückgekehrte Reisegruppe des Krankenhauses aus Venedig für Aufsehen.

„Alles negativ“, gebetsmühlenartig wiederholt der Pressesprecher der Landeskliniken Holding, Bernhard Jany, die Ergebnisse der Tests auf Coronaviren im Universitätsklinikum St. Pölten. Darin enthalten sind auch 57 Proben der Krankenhaus-Gruppe, die den Karneval in Venedig besuchen wollte. Während des Aufenthalts erfuhren die St. Pöltner, dass die Veranstaltung abgesagt werden würde. Die Gruppe machte sich wieder auf den Rückweg. Erst danach wurde die Region zum Risikogebiet erklärt.

Am Montag kamen einige Mitarbeiter zurück an ihren Arbeitsplatz, wurden aber sofort angewiesen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen, und anschließend nach Hause geschickt. „Derzeit bleiben alle weiterhin außer Dienst gestellt“, erklärt Jany. Die Situation sei nicht leicht am Universitätsklinikum. Die Dienstpläne müssten umgeschichtet werden. „Das Uniklinikum ist ein großes Haus mit vielen Mitarbeitern, daher geht das. Die Dankbarkeit für die Übernahme der Arbeit ist aber riesig“, ist Jany froh über den gelebten Teamgeist.

„Panikexpress ist leider schon abgefahren“

Für Bezirks-Ärztevertreter Andreas Barnath ist die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, überschätzt. Medizinisch ist Corona zwischen der echten Influenza (Grippe) und einem grippalen Infekt einzuordnen. „Der Panikexpress ist leider schon abgefahren. Aufgrund des schlechten Umgangs zu Beginn, ist das nur schwer zu stoppen“, weist Barnath auch darauf hin, dass etwa 25.000 Österreicher aktuell durch Influenza ans Bett gefesselt sind.

Für den Ärztevertreter der Landeshauptstadt, Florian Fiedler, gibt es beim Coronavirus noch einige Fragezeichen. „Man lernt zwar das Virus, seine Ausbreitung und die krankmachenden Eigenschaften besser kennen, wird aber noch Weiteres erforschen müssen.“ Er traut sich daher derzeit noch keine Einschätzung der Lage zu und will das den Experten überlassen.

Hygienetipps zum Selbstschutz im Alltag werden von Institutionen breitflächig in Erinnerung gerufen. Öfter Händewaschen, nicht in die Hand niesen oder husten; sich von hustenden oder niesenden Menschen abwenden; Plätze meiden, an denen sich viele potenziell kranke Menschen aufhalten – beispielsweise in Krankenhaus-Ambulanzen oder Wartezimmern. Lieber zu Hause bleiben und im Verdachtsfall 1450 anrufen.

Gerhard Kaschnig vom Zivilschutzverband Bezirk St. Pölten rät, vor allem nicht in Panik zu geraten. „Wichtig ist, dass sich die Menschen rechtzeitig mit Medikamenten und Nahrunsmitteln eindecken. Die Versorgung sollte rechtzeitig sichergestellt werden, um den Haushalt krisenfest zu machen.“ Außerdem sollten, sofern es noch möglich ist, Hamsterkäufe vermieden werden, und Ruhe bewahrt werden.

Auf eines weist er besonders hin: „Die Sterblichkeit in Folge einer Grippe ist auch jedes Jahr gegeben. Da gibt es einige Tausend Todesfälle in Österreich. Nur, weil jetzt ein neuer Virenstamm entdeckt wurde, ist es unangebracht, Unruhe zu verbreiten.“

Eine gewisse Verunsicherung verspürt der Leiter der Löwenapotheke in St. Pölten Andreas Gentzsch bei seinen Kunden. Die Anfragen nach Desinfektionsmitteln und Schutzmasken haben stark zugenommen. „Bei all der Hysterie ist es gut, dass sich die Menschen nun mehr Gedanken über die Hygiene machen“, so Gentzsch. Er empfiehlt, nicht nur in Zeiten des Coronavirus einen Vorrat an Medikamenten anzulegen. Vor allem Personen, die auf Dauermedikation angewiesen sind, sollten ein- bis zwei Monate vorausdenken. Ein gewisser Vorrat an Akutmedikamenten und fieber-senkenden Präparaten wäre ebenfalls von Vorteil.