Antworten für die Zukunft der SPÖ wird es aus der Landeshauptstadt und dem Bezirk definitiv geben. Die meisten der befragten Funktionäre wollen sich an der laufenden Mitgliederbefragung beteiligen. Teilnahme und Abstimmungsverhalten seien aber persönliche Entscheidungen, wie der Bezirksparteivorsitzende und St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler betont: „Die Mitglieder wollen nicht bevormundet werden und sind kompetent genug, selbst zu entscheiden“, meint er. Bundesrätin Eva Prischl bekräftigt: „Die Abstimmung ist eine persönliche Entscheidung der Vorsitzenden. Ebenso ist das Abstimmungsverhalten eine persönliche Entscheidung.“

Seinen Vorsitzenden gegenüber sei er immer loyal gewesten, betont der St. Pöltner Nationalrat Robert Laimer. „Warum soll das gerade bei der ersten weiblichen Vorsitzenden der SPÖ, als Chance für Modernisierung der Partei, anders sein?“ Bereits abgestimmt und Rendi-Wagner sein Vertrauen ausgesprochen hat Laimers Vorgänger Anton Heinzl. „Ich habe sie sowohl als Abgeordnete als auch als Ministerin erlebt und sie als sehr freundliche kompetente und gescheite Person kennengelernt“, meint das SPÖ-Urgestein.

Insgesamt eine gute Idee ist die Mitglieder-Befragung für Ex-SPÖ-Innenminister Karl Schlögl. Die Frage nach der Parteivorsitzenden hält er allerdings für entbehrlich. „Wir haben eine gewählte Parteivorsitzende. Ich weiß, wie ich mich verhalten werde, nämlich so, wie es der Partei am besten nutzen wird.“ „Selbstverständlich“ unterstützen wird Pamela Rendi-Wagner der Weinburger Bürgermeister Peter Kalteis. „Wovon ich nicht überzeugt bin, ist der Beraterstab, mit dem sie sich umgeben hat. Die SPÖ hat ein schweres strukturelles und personelles Problem, das allerdings in der zweiten Reihe beginnt.“

Stimmen für einen Neuanfang

Wolfgang Luftensteiner, ehemaliger Bürgermeister in Altlengbach, wird die Parteivorsitzende nicht unterstützen. „Hier ist ein kompletter Neuanfang notwendig. Man muss den Mut haben, einen Schnitt zu machen“, ist Luftensteiner überzeugt. Ebenso wird der Bezirksvorsitzende der Sozialistischen Jugend und Hofstetten-Grünauer Gemeinderat Herbert Hollaus jun. Pamela Rendi-Wagner nicht das Vertrauen aussprechen. Dabei gehe es nicht um ihre Person, sondern darum zu verdeutlichen, dass es Veränderungen der Strukturen brauche und nicht an der Parteispitze. „Es wäre besser, sich auf Inhalte zu fokussieren, als sich mit sich selbst zu beschäftigen.“ Der Vorsitzende der Jungen Generation und St. Pöltner Neo-Gemeinderat Michael Kögl findet es gut, dass Mitglieder zu Themen befragt werden. „Nicht gut finde ich, dass dies an Personen gebunden ist, besser wären themengebundene Abstimmungen ...“

In der neuen Form der Mitgliederentscheidung sieht Robert Laimer eine „Nagelprobe“, die man auch als Chance begreifen müsse. Da das Ergebnis vor allem an der Beteiligung „der Basis“ gemessen wird, wünscht er sich eine hohe Teilnahme.