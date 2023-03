Radbasisnetz: Der Grobplan ist fertig

Über ein Jahr lang arbeiteten die acht Gemeinden Böheimkirchen, Gerersdorf, Herzogenburg, Neidling, Ober-Grafendorf, Prinzersdorf, Pyhra und St. Pölten gemeinsam mit dem Planungsbüro con.sens Mobilitätsdesign sowie den Fachabteilungen des Landes NÖ (RU7 und ST3) an der Planung ihres Radbasisnetzes. Ziel davon ist, die Radinfrastruktur für den Alltagsverkehr auszubauen. Dazu wurden neben den schon etwa 150 Kilometer bestehenden Radwegen und -routen ohne Ausbaubedarf viele weitere Projekte mit unterschiedlichen Prioritäten im Ausmaß von weiteren rund 300 Kilometern festgelegt.

Begleitet wurden die Gemeinden von NÖ.Regional-Mobilitätsmanagerin Waltraud Wagner. Sie erklärt die nächsten Schritte: „Die Gemeinden können bis Ende 2024 Vorprojektsplanungen von con.sens erstellen lassen. Diese sind als planliche Basis für die Umsetzung nötig und die Kostenabschätzung ist für die Budgetierung und Fördereinreichung erforderlich.“

Die Stadt St. Pölten befindet sich in der finalen Planungsphase für mehrere Projekte. Manuel Hammel von der Stadtplanung führt aus: „Finanziert werden diese aus dem Zwei-Millionen-Euro-Budget, wobei die Stadt einen Anteil der förderfähigen Kosten vom Land NÖ nach Umsetzung rückerstattet bekommt.“ Die Ausschreibungen für den Bau laufen bereits. „Mögliche Projekte könnten in Richtung Pyhra und Neidling sowie beim Friedhof gehen, ebenso neue Brücken in Viehofen oder Harland“, sagt Hammel.

Pyhra s Bürgermeister Günter Schaubach spricht von der Anbindung Pyhras an die Landeshauptstadt, für die noch ein paar hundert Meter Grund von Landwirten erworben werden sollen: „Heuer soll der Radweg nach Stattersdorf gebaut werden. Pyhra baut rund fünf Kilometer bis zur Gemeindegrenze, der Rest kommt von St. Pölten.“ Damit wird die Marktgemeinde an den Traisental-Radhigh way angebunden. 2024 soll dann das Zentrum von Pyhra mit der Katastralgemeinde Wald durch einen rund vier Kilometer langen, neuen Radweg verbunden werden.

„Wir versuchen seit 15 Jahren, einen vernünftigen Radweg nach St. Pölten zu gestalten, und waren bei verschiedenen Entwicklungskonzepten dabei. Wir hoffen, dass wir jetzt tatsächlich in die Umsetzung kommen“, erklärt der Ober-Grafendorf er Bürgermeister Rainer Handlfinger. Die Anbindung sei für Alltagspendler „extrem wichtig“ und „schwer überfällig“. Die Gemeinde hat Detailplanungen für zwei Varianten angefordert. Die einfachste Route könnte über Gattmannsdorf, am Flughafen Völtendorf vorbei und zur Panzerstraße führen. Schwierig sei die Querung der Bundesstraße.

In Böheimkirchen sind die Pläne für eine Anbindung des Betriebsgebietes an die Siedlung in Plosdorf weit gediehen und bereits budgetiert. Verhandlungsbedarf besteht für eine Verlängerung der Verbindung von Plosdorf nach Furth, die dort in den bestehenden Radweg nach Kasten einmündet. Berufstätige sollen dann ihr en Weg zur Arbeit abseits der Straßen bewältigen können.

In Kasten gibt es schon länger Überlegungen für eine Radverbindung nach Fahrafeld, die bislang an Einsprüchen von Grundeigentümern gescheitert sind. Die Gemeinde will aber dran bleiben.

