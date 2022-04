Regionale Energien gegen russisches Gas

Werbung

Beim Bezug von Energie fand ein ähnliches Umdenken statt wie bei den Lebensmitteln: Regional und sauber produziert sind die obersten Devisen. Viele Initiativen im Bezirk bewegen sich schon seit Jahren Richtung Nachhaltigkeit. Dafür ebnete mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz im Juni 2021 auch die Politik den Weg. Es ermöglicht die Gründung von Energiegemeinschaften. Die produzieren, verbrauchen und teilen erneuerbare Energie im lokalen Umfeld. Die einzige Energiegemeinschaft der Landeshauptstadt ist das Beratungszentrum Schwaighof, angestoßen durch die Sparkasse NÖ.

Mit Solarpaneelen am Dach und in der Fassade wird Strom erzeugt, der andere Mieter im Haus mitversorgt. Die Sparkasse unter Günther Denk war und ist hier Vorreiter: „Wir waren schon vor dem Gesetz zu den Energiegemeinschaften bereit.“ Bei den jetzigen Energiepreisen sei das Modell „ein Selbstläufer, jedes Kilowatt, das man nicht zahlen muss, ist ein Geschenk“. Aber beim Start war das noch nicht so. Die Gretchenfrage ist, wie viel kostet es, Strom zuzukaufen. Und wie viel, ihn selbst zu produzieren. Gerade jetzt würde sich die Anlage voll auszahlen. Die Gesamtbilanz der bereits bestehenden Anlagen der Sparkasse in Kilb und Mank sowie der 2021 neu errichteten Anlagen am Schwaighof und in der Domgasse kann sich sehen lassen: Pro Jahr werden 150 Megawattstunden Strom produziert und 80 Tonnen CO₂ eingespart. Das entspricht über 500.000 gefahrenen Kilometern mit dem Auto oder der Menge, die bis zu 2.000 gepflanzte Bäume kompensieren können.

Martin Samsinger, Vorstand Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich, und Helge Haslinger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Niederösterreich Mitte West, zeigen Bürgermeister Matthias Stadler (von links) die Paneele beim Beratungscenter am Schwaighof. Foto: Sparkasse NÖ Mitte West AG

Hafnerbach evaluiert gerade, ob solche Energiegemeinschaftsmodelle für die Gemeinde in Frage kommen. Bereits seit 2008 ist im Ort die „Energiegruppe Hafnerbach“ unter Vereinsobmann Franz Schaberger aktiv. Sie informiert und initiiert Projekte rund um Energiefragen. Die Gründe, warum auf erneuerbare Energie gesetzt werde, hätten sich im Laufe der Jahre verändert, erklärt Schaberger: „Zuerst war die Furcht da, dass das Öl ausgeht. Mittlerweile steht der Klimawandel im Fokus und jetzt auch noch der Ukraine-Krieg.“ Jeder, der nach Alternativen sucht, ist als Mitglied in der Energiegruppe willkommen. Am Palmsonntag wird bei einem offenen Energiestammtisch über Möglichkeiten eines Ausstiegs aus fossiler Energie diskutiert. Ziel des Vereins ist eine bilanztechnische Autarkie bis 2030 für Hafnerbach. Dafür besteht eine enge Kooperation mit der Gemeinde, mit der Leader-Region Wachau-Dunkelsteinerwald sowie der eNu.

Auch die anderen Gemeinden in der Region bemühen sich um Nachhaltigkeit im Energiemanagement: Böheimkirchen investiert 15.000 Euro pro Jahr direkt in den Klimaschutz mit diversen Fördermaßnahmen. Seit vergangenem Herbst speist eine PV-Anlage am Dach des Feuerwehrhauses sauberen Strom ein. In Kasten liefern derweil zwei PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden Sonnenstrom.

Dritte Windanlage bundesweit in Michelbach

In Michelbach konnte die Gemeinde im letzten Jahr gemeinsam mit der LEADER-Region Elsbeere Wienerwald mehrere Energieprojekte umsetzen. So wurden neben einer öffentlichen E-Ladesäule auch PV-Anlagen errichtet. Energiegemeinschaften sollen in absehbarer Zeit umgesetzt werden. Die 1995 errichtete Windanlage war die dritte in ganz Österreich. Sie produzierte bis jetzt rund 22 Millionen Kilowattstunden. In Stössing wurde 2021 ein Bürgerbeteiligungsprojekt für die Errichtung einer PV-Anlage mit Speicher umgesetzt.

In der Stadt St. Pölten sind bereits alle für Windenergie geeigneten und gewidmeten Standorte belegt, informiert der Magistrat. Aktuell wird der letzte Standort am Schildberg durch die EVN Naturkraft mit einer 200 Meter hohen Windkraftanlage bebaut. Diese Windkraftanlage besteht aus drei Windrädern, wobei eines auf St. Pöltner Stadtgebiet und zwei auf Böheimkirchner Gemeindegebiet liegen. Insgesamt zählt das Stadtgebiet St. Pölten 21 Windradanlagen. Die EVN kann im Großraum St. Pölten umgerechnet mit den regionalen Anlagen rund 60.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen. Rund zwei Drittel davon kommen aus der Windkraft, jeweils ein Viertel aus PV und Wasserkraft. Von erneuerbaren Erzeugungsanlagen außerhalb des Großraums St. Pölten werden noch einmal 28.000 Haushalte in und um St. Pölten mit Ökostrom versorgt.

Unabhängigkeit von Gas sei noch „in weiter Ferne“

Die EVN deckt mit ihren Anlagen fast die Hälfte der erneuerbaren Erzeugung in der Region.

Bei der Wasserkraft ist der Bezirk ebenfalls stark: Insgesamt betreibt die EVN in der Region 13 Kleinwasserkraftwerke und versorgt damit rund 6.500 Haushalte. Die sieben Kleinwasserkraftwerke in Wilhelmsburg würden laut Bürgermeister Rudolf Ameisbichler, selbst Kleinwasserkraftwerk-Betreiber, im Falle eines Blackouts die erforderlichsten und wichtigsten Stellen versorgen.

In der Industrie zeichnet sich ein differenziertes Bild: Die Firma Sunpor bezieht etwa 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien, sagt Unternehmenssprecher Clemens Pedevilla. Neben einer guten CO₂-Bilanz ist damit außerdem die Versorgung gewährleistet. Für die Salzer-Gruppe ist das nicht so leicht, meint Geschäftsführer Thomas Salzer: „Wir alle wünschen uns eine Unabhängigkeit vom russischen Gas, aber dieses Ziel steht in weiter Ferne.“ Denn der erneuerbare Ausbau könne nicht so schnell und effizient passieren, wie das nötig sei. Also sei Gas immer noch eine bessere Alternative als Kohle oder Erdöl. Die Politik sei gefordert, Gaslieferungen aufrechtzuerhalten, denn sonst können viele Industriebetriebe nicht mehr produzieren.

So wichtig nachhaltige Bezugsquellen sind – am grünsten und billigsten bleibt es, wenn möglichst wenig verbraucht wird. St. Pölten möchte deswegen die Energiesparfüchse der Stadt vor den Vorhang holen. Bei der Aktion „St. Pöltner Energiesparmeister:in“ können Projekte zur Energieeinsparung eingereicht werden. Unter allen Einreichungen bis September werden Preise an drei Siegerprojekte vergeben.

