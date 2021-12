Robert Laimer übt Kritik an ÖBB-Rahmenplan

In den nächsten sechs Jahren werden von den ÖBB 18,2 Milliarden Euro in ein modernes Eisenbahnnetz investiert.

Dass der Zentralraum und die Landeshauptstadt im Vergleich zum Großraum Wien dabei benachteiligt werde, ist nur einer der Punkte, die SPÖ-Nationalratsabgeordneter Robert Laimer kritisiert. Auch dass der zweigleisige Ausbau nach Herzogenburg auf die „lange Bank“ geschoben werde, denn „dieser Ausbau war schon vor 2017 im Detail geplant, bis hin zum Lärmschutz.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Aus dem Ministerium heißt es, dass es sich lediglich um Machbarkeitsuntersuchungen gehandelt habe, die zum Teil auf bis zu 15 Jahre alten Grundlagen basieren: „Diese werden aktualisiert. Darauf aufbauend erfolgt eine fundierte Planung.“

Schneller gehen muss laut Laimer auch die Elektrifizierung der Strecke von Herzogenburg nach Krems sowie der zweigleisige Ausbau von Tulln nach Tullnerfeld. Das Klimaschutzministerium betont, dass so viel Geld wie nie zuvor in die Hand genommen werde. „Der Fokus liegt auf der Elektrifizierung der Traisentalbahn, alle anderen Projekte werden schrittweise umgesetzt.“ Die Detailplanung zur Attraktivierung der Bahnstrecke startet 2022.

Auch den Vorwurf, dass die Ministerin mit dem Klimaticket den zweiten vor dem ersten Schritt getan habe, will man nicht auf sich sitzen lassen: „Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und das Angebot eines bequemen und leistbaren Tickets sind kein Entweder-oder, sondern gehen Hand in Hand. Wir bauen das Bahnnetz mit einem Rekordbudget in den kommenden Jahren aus.“