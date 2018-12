In etwas mehr als zwei Wochen startet die fünftägige UVP-Verhandlung zur S 34 im Panoramasaal der Hypo NOE in St. Pölten. Bis 15. Jänner liegt das 1.600 Seiten starke Gutachten am Magistrat in St. Pölten oder auf den Gemeindeämtern Ober-Grafendorf und Wilhelmsburg auf. In der Landeshauptstadt wurden bislang 15 Mal die 30 Ordner zur Einsichtnahme angefordert.

30 Ordner füllt das UVP-Gutachten. Bis 15. Jänner kann Einsicht genommen werden. | Werth

Während sich St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler durch die Schnellstraße eine signifikante Entlastung der Nord-Süd-Achse in der Stadt erwartet, sind die Ober-Grafendorfer und Wilhelmsburger Gemeindeoberhäupter deutlich skeptischer. Ober-Grafendorf beschloss in der Gemeinderatssitzung, das von den S 34-kritischen Vereinen Umwelt-Lebenswert Ober-Grafendorf und Lebenswertes Traisental in Auftrag gegebene Gutachten mit 2.000 Euro zu unterstützen.

Probleme mit Grundwasser?

„Wir wollen diesem dadurch mehr Gewicht verleihen“, betont Bürgermeister Rainer Handlfinger. Ihn stört besonders die Überdimensionierung des Projektes. „Das Autobahnkreuz mit über 30 Hektar Fläche und die Untertunnelung des Völtendorfer Flugplatzes sind einfach unglaublich“, ärgert er sich. Thema des Gutachtens wird aber die Auswirkung des Baus auf das Grundwasser sein. „Es droht eine Absenkung unter neun Meter, die Vegetation erreicht dann das Grundwasser nicht mehr und es entsteht eine Steppe“, fürchtet Herwig Handler von Umwelt-Lebenswert Ober-Grafendorf.

S 34-Projektleiter Leopold Lechner sieht die Asfinag in der Grundwasser-Frage jedoch gut vorbereitet: „Ich glaube, dass wir sehr gute Untersuchungen geführt haben.“ Eine regelmäßige Kontrolle der Brunnen sei bereits Teil der 100 Seiten langen Liste an Auflagen. Nachbessern will auch die Asfinag bei den vorgeschriebenen Maßnahmen. „Wir werden sicher einige Punkte beeinspruchen“, kündigt Lechner an.