Städte präsentieren Studie für O-LUP

Der O-Bus feiert vielerorts eine Renaissance. Die laut Studien hohe Effizienz mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent, die relativ rasche Umsetzungsmöglichkeit und die lange Lebensdauer machen das System auch für die Region interessant. Schon im Frühjahr ließ Bürgermeister Matthias Stadler mit der Idee für einen O-Bus in St. Pölten aufhorchen. Jetzt präsentierten Stadler und seine Bürgermeisterkollegen Rudolf Ameisbichler (Wilhelmsburg) und Christoph Artner (Herzogenburg) eine Studie zur Implementierung eines Oberleitungsbusses, der die Nord-Süd-Achse besser öffentlich anbinden soll.

Als Erweiterung des Stadtbusses Lup könnte dieses Öffi-System in nur zwei Jahren ab der Entscheidung dafür umgesetzt werden. Denn zu lange dauert der versprochene Ausbau der Bahnverbindung. „Wir brauchen deutlich vor 2030 eine Lösung“, sind sich die Bürgermeister einig. Denn es sei jetzt die Herausforderung, attraktive Alternativen zum Auto voranzutreiben.

Investition von mindestens 125 Millionen Euro

Die Verkehrsexperten Gunter Mackinger und Walter Brenner analysierten für die Studie die aktuelle Verkehrssituation. „Die Pendlerströme dienen bei einer solchen Untersuchung als Basis“, erklärt Brenner. Rund 85.000 Pendlerinnen und Pendler sind es in Summe, davon rund 42.000 Einpendler. Im Rahmen der Studie schauten sich die Verkehrsexperten auch Quellen und Ziele der Verkehrsströme an und legten Korridore für das O-Bussystem durch das Stadtgebiet.

Damit können über 80 Prozent der Ziele der Pendler und rund 40 Prozent der Bevölkerung gut erreicht werden. Für die realistische Kostenschätzung wurde bereits ein konkretes und technisch umsetzbares Liniennetz erarbeitet. Dieses besteht aus drei Linien: der Nord-Süd-Hauptachse T1 von Viehofen nach St.Georgen sowie unter T3 die Verlängerung dieser nach Herzogenburg (T3N) und Wilhelmsburg (T3S) sowie einer zusätzlichen innerstädtischen Linie T2 vom Traisenpark nach Oberwagram. Die Erstinvestition, die sowohl die Fahrzeuge, die Remise, die Werkstätten und Fahrzeuge umfasst, wurde im Sommer – vor der steigenden Inflation – mit 124 Millionen Euro beziffert. In der letzten Ausbaustufe des Systems sollen 25 Fahrzeuge unterwegs sein.

Dass das Projekt finanziell stemmbar sei, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Das Fördersystem sie ht für den O-Bus eine Förderung in Höhe von 50 Prozent vom Bund vor, die restlichen 50 Prozent teilen sich Land und Kommune. „Wir werden uns aber dafür einsetzen, dass wir einen besseren Schlüssel bekommen“, so Stadler. Als nächsten Schritt will er die Studie Land und Bund vor legen.

