Verband feiert 100 Jahre Traisen-Arbeit

Schon die Römer unternahmen erste Versuche, die wilde Traisen zu zähmen, mit dem Bau vieler Mühlen folgte eine stärkere Regulierung des Flusses, erst im 20. Jahrhundert dann der Hochwasserschutz. Seit 1920 sorgt der Traisen-Wasserverband für die Instandhaltung, Pflege und später auch für eine Renaturierung. „Das Traisental hat immer Weitblick bewiesen. Wir haben über Partei- und Gemeindegrenzen hinweg zusammengearbeitet“, resümierte Obmann Matthias Stadler bei der nachgeholten Jubiläumsfeier.

Von St. Aegyd und Türnitz bis Traismauer arbeiten 14 Gemeinden zusammen. Mit Nebengerinnen umfasst die Verbandsfläche rund fünf Prozent der Fläche Niederösterreichs. Früher habe man es mit der Regulierung auch übertrieben, so Stadler. „Jetzt gehen wir den vernünftigeren Weg mit Renaturierungen, wie etwa dem Life-Projekt an der Mündung und dem Projekt in Pottenbrunn, bei dem der Rückbau wissenschaftlich begleitet wird.“