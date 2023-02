NEOS-Formanek nach Zuwächsen: Kraft einsetzen für Veränderung

„Unser Ergebnis in St. Pölten und dem Bezirk ist höher als im Landesschnitt. Da können wir zufrieden sein“, sagt NEOS-Wahlkreisspitzenkandidat Niko Formanek. In St. Pölten Stadt bedeutet das ein Plus von 2,5 Prozentpunkten. Die Arbeit steht nun aber erst bevor.

„Wir müssen versuchen, dass wir die Menschen, die etwas verändern wollen, auf einen Nenner bringen. Vor allem die jungen Menschen“, führt Formanek aus. Viele engagieren sich für Einzelinteressen, es müsse aber ein Hauptziel geben, für das alle zusammenarbeiten. Formanek hofft, dazu beitragen zu können, die Menschen mit ihren Zielen zu vernetzen. „Ich stehe in regem Kontakt zu den Initiativen in St. Pölten“, sagt der St. Pöltner Gemeinderat.

