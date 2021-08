Dort wo viele Menschen aus dem Bezirk St. Pölten gewöhnlich Urlaub machen, brannten in den letzten Wochen die Wälder. Besonders betroffen waren die Türkei, Griechenland und Nordmazedonien. Aber auch in unseren Wäldern stieg in den letzten Jahren die Brandgefahr.

„Im Mai und Juni war es bei uns in den Wäldern brandgefährlich“, betont Felix Montecuccoli, Waldbesitzer im Dunkelsteinerwald und Präsident des Verbandes der Land- und Forstbetriebe Österreichs. „Da hätte schon ein Funke genügt und es wäre zur Katastrophe gekommen. Wir waren da sehr nervös und haben versucht, die Spaziergänger über die hohe Waldbrandgefahr aufzuklären“, erklärt Montecuccoli.

Seit dem trockenen Frühjahr gilt in den Wäldern des Bezirks auch die Waldbrandverordnung. Und das obwohl es derzeit in den heimischen Wäldern eigentlich recht feucht ist. „Wenn es viel regnet und alles ausreichend feucht ist, könnte man die Verordnung aufheben. Für ein paar Tage ergibt das aber keinen Sinn“, erklärt Bezirkshauptmann Josef Kronister.

„Auffällig ist, dass die Winterfeuchte, also der Niederschlag in den Monaten November bis Februar, ziemlich ausfällt.“ Martin Gutkas, St. Pöltens Behördenleiter

Der Hauptgrund für Waldbrände ist bei den menschlichen Waldbesuchern zu suchen. Unachtsam weggeworfene Zigarettenstummel und Glas gelten hier als besondere Gefahrenquellen. „Wir hängen die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft laminiert in den Waldeingängen auf und gehen strikt gegen Leute vor, die etwa im Wald rauchen“, schildert Ludovico Tacoli von der Gutsverwaltung Fridau.

Das könne bis zur Anzeige gehen, wenn die Personen an der Verordnung vorbeigegangen sind. „Wenn sich die Spaziergänger aber einsichtig zeigen, dann kläre ich auch über die Risiken auf und betreibe Bewusstseinsbildung“. Jeder Waldbesucher sei ein potenzielles Risiko. „Den Menschen ist es oft nicht bewusst, dass eine Zigarette nach drei Tagen noch immer zu einem Waldbrand führen kann.“

In Zusammenhang mit den tendenziell immer trockeneren Wäldern steigt das Waldbrandrisiko unaufhörlich. „Auffällig ist, dass die Winterfeuchte, also der Niederschlag in den Monaten November bis Februar, ziemlich ausfällt, und das schon seit Jahren“, sieht St. Pöltens Behördenleiter Martin Gutkas darin die Ursache.

Den Trend hat St. Pöltens Stadtfeuerwehrkommandant und Landes-Kommandant Dietmar Fahrafellner schon längere Zeit kommen gesehen. Bereits vor einigen Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr daher Kontakt mit Klimaforschern aufgenommen.

„Diese prophezeien auch in unseren Wäldern zunehmende Trockenheit und teils mediterrane Verhältnisse“, erklärt Fahrafellner. Daher sollen in ganz Niederösterreich in den nächsten Jahren 400 Waldbrand-Experten ausgebildet werden. Zusätzlich werden acht spezialisierte Löschfahrzeuge angeschafft. Für den Bezirk St. Pölten wird eine eigene „Waldbrandgruppe“ aufgebaut, ein Fahrzeug wird in Neustift-Innermanzing stationiert.

Brandbekämpfung mit Wissen aus Portugal

„Wir haben Kontakt mit Portugal aufgenommen. Dort verfügt man über eine große Waldbrand-Erfahrung. Das Know-how haben wir übernommen und werden bald so weit sein, um uns selbst auszubilden und das Wissen so zu multiplizieren“, sieht Fahrafellner hier die richtige Strategie, um auf Waldbrände vorbereitet zu sein.

Gelegenheit, die neuen Kenntnisse auszuprobieren, gab es vergangene Woche in Nordmazedonien. Einige Waldbrandexperten wurden nach Skopje entsandt, um die dort wütenden Waldbrände einzudämmen. Unter ihnen auch Unterabschnittskommandant Thomas Spitzer. 2019 machte er die Ausbildung in Portugal und ist seit dem Vorjahr Zugskommandant des Waldbrandzug-West. Jetzt war er mit dem vierten Zug in Nordmazedonien unterwegs.

Als das Team am Unglücksort ankam, war das Schlimmste vorbei. Langersehnter Regen hatte Entspannung in die Lage gebracht. „Wir mussten nur mehr Kontrollfahrten machen und ein paar Kleinigkeiten ablöschen. Man kann aber nach den Bränden noch viel lernen. Etwa wie sich ein Waldbrand hinaufzieht und wie der Kamineffekt funktioniert“, berichtet Spitzer von seinem Einsatz.

Im Abschnitt Kirchberg für den Katastrophenhilfsdienst zuständig ist der Kommandant der FF Tradigist, Andreas Veitinger. „Wir sind jederzeit einsatzbereit“, betont er. Die Autos sind mit Allrad ausgerüstet, Schlauchmaterial und Leitungen gibt es über den Stand im Fahrzeug in doppelter Menge im FF-Haus. Damit werden lange Strecken überbrückt. Zusätzlich gibt es Löschwasserbecken mit bis zu 9.000 Liter Fassungsvermögen, von denen Wasser in unwegsames Gelände gepumpt wird.

„In der Region gab es länger keine großen Waldbrände mehr. Wichtig ist aber, dass man keinen Müll im Wald lässt“, sagt Veitinger. Glas und Metalldosen werden schnell sehr heiß. Nicht zu unterschätzen sind Fahrzeuge mit Katalysator. „Dieser hat zwischen 600 und 700 Grad. Wenn man auf einer trockenen Wiese parkt, kann das zu einem Brand führen“, weiß der FF-Mann.