„Hochleis tungssport“ betreibt Erich Stierschneider, wenn er in seiner bis auf den letzten Platz besetzten Osteria voll konzentriert mit Töpfen und Pfannen hantiert und Lachstartar und Risotti auf den Tellern platziert. Vor Weihnachten ist der Koch-Stress für Stierschneider besonders groß. Am Weihnachtsabend kann der Wirt und Koch dann allerdings entspannt am heimischen Esstisch Platz nehmen und sich verwöhnen lassen. „Da kochen die Töchter meiner Frau, Johanna Haslinger“, erzählt Erich Stierschneider. Lena, Hanna und Marie Haslinger bereiten geschmorte Ente zu, nach einem alten Familienrezept. „Das hat lange Tradition in der Familie und schmeckt ausgezeichnet“, weiß der Spitzenkoch. Die Ente wird mit Rotwein, Gemüse und Maroni langsam im Rohr weich gegart, bis eine sämige Soße entsteht. Dazu gibt es Knödel.

Auch im Hotel-Restaurant Graf bleibt am Heiligen Abend die Küche kalt. Wirte-Innungsmeister Leo Graf steht gemeinsam mit seiner Frau Brigitte am heimischen Herd und kocht für die Familie. „Wir sind kulinarische Selbstversorger“, bekennt Leo Graf, der klassische Rindsrouladen zubereiten wird. „Meine Frau ist für die exquisiten Gerichte zuständig, also für die Maroni-Suppe mit Blätterteig-Sternderln und das Dessert – Milchreis mit Him beeren.“

Wenn dann am Stefanitag die Verwandtschaft aus Oberösterreich kommt, tischt Leo Graf nach einem St. Pölten-Spaziergang eine Jause mit regionalen Spezialitäten auf.

Auf Regionales setzt auch Michael Nährer aus Kapelln. Der Haubenkoch steht zu Weihnachten selbst am Herd und kredenzt seiner Familie ein Wildgericht: „Wir haben in der Umgebung hervorragende Jagden, von denen wir köstliches Fleisch beziehen.“ Als Vorspeise gibt es Fisch aus dem Traisental: „Gebeizt und geräuchert.“ Ein guter Traisentaler Weißwein darf dazu nicht fehlen. Kulinarischer Höhepunkt im Hause Nährer ist allerdings die Weihnachtsbäckerei von Mama Maria. „Ihre Kekse sind einfach die Besten“, schwärmt der Koch.

Beim Kirchberger Haubenkoch Hubert Kalteis bestimmen seine zwei Töchter, was am Heiligen Abend auf den Tisch kommt. Und das ist seit deren Volksschulzeit meist das gleiche Gericht – Fisch mit Risotto oder ein Brathendl. „Das kocht sich fast von selbst – und ich habe Zeit“, weiß Hubert Kalteis aus Erfahrung. Außerdem wolle er nicht riskieren, dass der Familie nicht schmeckt, was zu Weihnachten kredenzt wird: „Das schau‘ ich mir nicht an.“ Vorspeise und Dessert sind allerdings Überraschungskreationen des kochenden Papas.