Am 4. Oktober ist wieder Welttierschutztag, dann steht wieder das Wohl unserer treuen Begleiter im Mittelpunkt. In den heimischen Haushalten tummeln sich aber nicht nur Dackel, Perserkatzen, Meerschweinchen oder Papageien, sondern auch so manche ungewöhnliche tierische Bewohner.

Neben alltäglichen Fällen hat der Tierarzt Heinz Heistinger, der gemeinsam mit seiner Frau die Tierklinik in Lilienfeld führt, so manchen speziellen Gast. Immer wieder landen Geckos, Schildkröten oder verschiedene Schlangenarten bei ihnen auf dem Behandlungstisch. Das ungewöhnlichste, das Heistinger je behandelte, waren die Zahnprobleme eines Wallabys. „Ich habe ihm dann einen Zahn gezogen“, erinnert er sich. Aber auch ein Emu und Lamas gehörten schon zu seinen Patienten.

„Durch die Nahbeziehung zu den Tieren ist auch die Bereitschaft groß, diese behandeln zu lassen.“Heinz Heistinger, Tierarzt in Lilienfeld

Auch wenn die meisten Haustiere liebevoll gehegt und gepflegt werden, ist doch gerade bei Reptilien „die mangelhafte Haltung oder falsche Ernährung“ die häufigste Ursache für Krankheiten, weiß Heistinger.

Solche Fälle landen dann oft im St. Pöltner Tierheim. „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, so Leiter Davor Stojanovic. Man könne fast darüber schon ein Buch schreiben. „Man kann alles kaufen.“

So machte das Team des Tierheims nicht nur Bekanntschaft mit verschiedenen Schlangen- und Echsenarten, kleinen Krokodil-Arten, sondern ebenfalls schon mit einem Bennett-Wallaby und auch einem Weißbüschelaffen. „Der Affe wurde beschlagnahmt, er war in einem sehr schlechten Zustand, konnte dann aber an einen guten Platz vermittelt werden“, erinnert sich Stojanovic. Das Känguru-Junge, dessen Mutter verstorben war, wurde von einer Pflegerin des Tierheims im Beutel aufgezogen.

Im Wienerwaldtierheim in Pressbaum hat auch Leiterin Brigitte Prohaska neben den Hunden immer wieder mit verschiedenen Tierarten zu tun. „Wir sind Tierschützer und helfen natürlich jedem Tier, leisten dabei aber vorwiegend Vermittlungshilfe oder machen uns auf die Suche nach Pflegestellen“, erklärt Prohaska.

Rund 2.500 gemeldete Wildtiere im Bezirk

Tierarzt Heinz Heistinger erinnert, dass die Haltung von Reptilien wie auch anderen Exoten gemeldet werden muss. Für alle Wildtiere mit besonderen Ansprüchen gibt es eine Meldepflicht, präzisiert St. Pöltens Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christian Steger. „Bei uns im Bezirk gibt es rund 2.500 gemeldete Wildtiere“, weiß Steger.

Eine Dunkelziffer sei natürlich nicht auszuschließen. Welche Wildtierarten wegen der von ihnen ausgehenden Gefahren für die körperliche Sicherheit von Menschen als gefährlich anzusehen sind und daher für die private Haltung verboten sind, ist in Niederösterreich in einer zusätzlichen Verordnung geregelt.

Wildtiere, die sich in ihrem Lebensraum verletzt haben oder Hilfe brauchen, werden im Tierheim in der Gutenbergstraße in St. Pölten ebenso liebevoll versorgt. So wurde etwa ein Biber-Junges nach einer Überschwemmung aufgezogen, Siebenschläfer oder Singvögel abgegeben und betreut. „Außer Wölfe und Bären haben wir so ziemlich alles gehabt“, scherzt Stojanovic.

Auch in die Tierklinik bringen besorgte Bürger immer wieder heimische Wildtiere zur Behandlung. „Die Bereitschaft Tiere, die verletzt sind, zu uns zu bringen ist groß“, sagt Heinz Heistinger. So waren schon Äskulapnatter, Specht, Schwarzstorch, Igel oder Fischotter am Behandlungstisch.

Hühner und Schafe für den Garten

Bei den Nutztieren sieht Heistinger einen Trend zum „Urban Farming“. Die Leute halten sich in ihren Gärten Hühner, Schafe oder Enten, auch wenn sie keine Landwirtschaft haben. „Durch die Nahbeziehung zu den Tieren ist auch die Bereitschaft groß, diese behandeln zu lassen“, weiß der Tierarzt.