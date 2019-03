Unterschiedliche Hoffnungen setzen die 45 Gemeinden des Bezirks in die neue Wohnbaustrategie des Landes – wo mancherorts die Grundstückspreise explodieren, ringen andere Orte um jeden Einwohner.

In Schwarzenbach würden Häuslbauer einen Grund schon ab 23 Euro pro Quadratmeter bekommen. In Purkersdorf müssen sie bis zu 400 Euro berappen, wenn sie einen finden. Die Landeshauptstadt liegt mit Preisen von 65 bis 150 Euro in der Mitte. Teurer wird es, je weiter es Richtung Wien geht wie in Neulengbach, Eichgraben und Altlengbach. Billigere Baugründe gibt es im Pielachtal und im Herzogenburger Raum.

Archiv Ernst Kulovits: „Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise.“

„Wir haben keine Arbeitsplätze, liegen sechs Kilometer von der Bahn entfernt. Die Nachfrage ist nicht sehr groß“, betont Schwarzenbachs Ortschef Ernst Kulovits. Die Grundstückspreise würden sich aber nun einmal nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip von Angebot und Nachfrage richten. Weil die 370-Seelen-Gemeinde in einem Kerbtal gelegen sei, gebe es auch nicht viele Baugründe, so Kulovits. „Sogar im Ortskern haben wir noch einen 910 Quadratmeter großen Streifen, der war einigen um 40 Euro pro Quadratmeter zu teuer.“

Trenker Stefan Steinbichler: „Baugründe sind bei uns rar gesät.“

Baugründe sind in Purkersdorf rar gesät, weiß Bürgermeister Stefan Steinbichler. „Daher sind die Preise auch in den letzten Jahren gestiegen.“ 220 und 400 Euro pro Quadratmeter betragen die Preise – ähnlich teuer sind nur Mauerbach und Gablitz. Dass die Preise noch weiter in die Höhe schnellen, glaubt Steinbichler nicht. Die Gemeinde wolle leistbares Wohnen schaffen, weil „sich sonst junge Familien keinen Wohnraum leisten könnten“.

Im Mittelfeld liegen die größeren Gemeinden um St. Pölten wie etwa Herzogenburg, Wilhelmsburg und Böheimkirchen. In Wilhelmsburg rechnet Bürgermeister Rudolf Ameisbichler mit einer Verteuerung. „Spätestens sobald die S 34 umgesetzt ist und man noch schneller in St. Pölten ist, werden die Preise steigen.“ Momentan seien die Preise zwischen 70 und 85 Euro „sehr moderat“. Für weiteren Zuzug verfüge die Stadt noch über einige Baulandreserven.

Archiv Johann Hell: „Wollen Spekulationspreisen etwas entgegensetzen.“

Um bis zu 25 Euro höher als in Wilhelmsburg sind die Quadratmeterpreise in Böheimkirchen. Hier sei es schwierig, große Flächen zu bekommen, erläutert Bürgermeister Johann Hell. Durch das gute Image der Gemeinde und die große Nachfrage seien viele Grundstücke hochpreisig. Mit neuen Projekten setze die Gemeinde bewusst „den generell hohen Spekulationspreisen etwas entgegen“.