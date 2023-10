Wohnträume: „Haus für wenig Geld ohne Nachbarn in der Innenstadt“

Der Traum vom Eigenheim ist ungebrochen – immerhin für 71 Prozent aller Menschen in NÖ, wie eine Wohnbaustudie der Sparkasse ergibt. Allerdings: Die Studie kommt auch auf 78 Prozent, die meinen, nur Besserverdienende können sich Häuser und Eigentumswohnungen leisten. „Der Traum vom Eigentum ist natürlich noch gegeben“, meint auch Markus Schikowitz-Hannabach, Experte für Wohnbaufinanzierung bei der Raiffeisenbank Region St. Pölten. Er betont einen weiteren Punkt: Es gibt es einen deutlichen Rückgang bei den Anfragen zu Kauf und Neubau von Immobilien, die Kreditvergabe im Bereich Wohnbau ist insgesamt um rund 40 Prozent rückläufig. Das liege aber nicht unbedingt an den neuen Kreditvergabe-Verordnungen, sondern am stark gestiegenen Zinsniveau.

Ökonomischer Druck gut für die Umwelt

Die Nachfrage nach Finanzierung für Sanierungen ist hingegen gleich hoch. Schikowitz-Hannabach: „Viele junge Kunden gehen auch wieder dazu über, durch Zubauten beziehungsweise Ausbauten bei bestehenden Immobilien von Eltern und Familie eigene Wohneinheiten zu schaffen. Hier sehe ich den positiven Nebeneffekt, dass es zu weniger Bodenversiegelung kommt.“

Der ökonomische Druck führt also zu ökologischen Verbesserungen. Durch die hohen Energiepreise wird etwa auch in nachhaltige Heizsysteme, Photovoltaik, Wärmedämmung und mehr investiert. „Dadurch wird auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet“, sagt der Finanzierungsexperte. Die hohe Inflation, die gestiegenen Kreditzinsen sowie die allgemein volatile Situation am Markt lassen die Nachfrage sinken, meint Immobilienexperte Georg Edlauer dazu. Die Wohnkredit-Richtlinien bezeichnet er als „unnötig einschränkend“ und auch sie würden dazu beitragen, dass sich die Preiskurve bei Wohnen und Bauen verflacht. Edlauer: „Die Bautätigkeit der Projektentwickler hat sich aufgrund dieser Gegebenheiten sowie der starken Erhöhung der Baukosten verlangsamt, weswegen in den nächsten Jahren weniger Wohnungen auf den Markt kommen werden.“ Auch Schinkowitz-Hannabach verweist auf die hohen Energie-, Lohn- sowie Materialkosten. Durch dieses verminderte Angebot werden die Preise aber wieder steigen, prognostiziert Edlauer. Einen signifikanten Rückgang bei Preisen und Mieten erwartet er damit nicht.

Ob Kauf oder Miete die bessere Wahl sei, lasse sich nicht pauschal beantworten. „Eine attraktive Variante stellt meines Erachtens der ,Miet-Kauf' bei Wohnimmobilien dar; entsprechende Angebote auch von privaten Immobilienentwicklern sind auch in St. Pölten vorhanden“, erklärt der Immoprofi. Die Immobilie als Investition würde sich langfristig auf jeden Fall bewähren.

St. Pölten im Bundesvergleich günstig, im Landesvergleich im Mittelfeld

Wer wirklich günstig wohnen will, sollte ins Umland ziehen. In Lilienfeld sind Baugrundstücke niederösterreichweit am günstigsten (siehe Infobox). Auch Gmünd, Horn, Scheibbs, Waidhofen/Thaya oder Zwettl nennt Edlauer. Baden, Tulln, Korneuburg, Mödling bleiben ein hochpreisiges Pflaster.

Österreichweit gehört St. Pölten zu den billigsten Landeshauptstädten, nur Eisenstadt ist günstiger, wie Immobilien-Experte Roland Borger ausführt: „Aber natürlich ist es mit den Preisen im ländlichen Raum nicht zu vergleichen.“ Der Einfluss von Wien ist immer stärker spürbar. Die Mieten würden vor allem im Neubaubereich anziehen. Borger gibt eine Empfehlung für Miete oder Bauen ab: „Am günstigsten ist es aktuell zu mieten, weil die Baukosten sehr hoch sind.“ Auch gebrauchte Genossenschaftswohnungen können günstig sein, empfiehlt der Immobilienfachmann.

Die Ansprüche ans Wohnen seien sehr hoch: „Am liebsten wäre den Menschen ein Einfamilienhaus für wenig Geld ohne Nachbarn in der Innenstadt.“ Besonders von den Zuzüglern aus Wien werden laut Borger Einzellagen nachgefragt. Auch für günstige und geförderte Mietwohnungen gibt es starke Nachfrage, die sollten aber nicht an Gas oder Fernwärme angeschlossen sein, „das wird den Menschen immer wichtiger“. Neubauwohnungen könnten hingegen fast nicht mehr verkauft werden, weil die Baukosten so hoch seien, und auch die Finanzierung schwierig ist. Borger: „Das kann sich keiner mehr leisten.“