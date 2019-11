Weihnachten kündigt sich schon mitten in der Landeshauptstadt an. Der Weihnachtsbaum aus St. Veit an der Gölsen ist aufgestellt, rundherum entsteht ein Weihnachtsdorf. Die Eröffnung ist am Freitag, 22. November. Der Christkindlmarkt ist eine der größten vorweihnachtlichen Attraktionen in der Region. Nach dem Rekordbesuch im Vorjahr dank Ö3-Weihnachtswunder liegt die Latte besonders hoch.

„Wir haben viel positives Feedback bekommen und hoffen, dass diese Personen auch heuer wieder kommen“, ist Michael Bachel vom Veranstaltungsservice zuversichtlich. Besonders gefragt auf Weihnachtsmärkten ist derzeit das Kunsthandwerk. Eine breite Palette soll neben den Punschständen möglichst viele Besucher anlocken. Die Kunsthandwerks-Standler sind bei den Veranstaltern heiß umworben.

Dietmar Zeiss vom Veranstaltungsservice hat sich wie in den Vorjahren um Aussteller für den St. Pöltner Christkindlmarkt bemüht. Fündig geworden ist er zum Beispiel beim Adventmarkt auf der Schallaburg. Zwanzig Gastrostände wird es heuer auf dem Rathausplatz geben, acht Kunsthandwerksstände sowie eine Schirmbar und eine Bastelwerkstatt für Kinder. 3.500 Euro kostet ein Standplatz für 32 Tage, Kunsthandwerker zahlen weniger als 1.000 Euro, rechnet Bachel vor. „Da ist aber der Auf- und Abbau inkludiert ebenso Müllentsorgung, Strom und das Waschen der Gläser.“

Ein stimmiges Programm umrahmt das vorweihnachtliche Angebot. Ein natürlicher Adventkranz mit acht Metern Durchmesser wird extra von der Stadtgärtnerei angefertigt. Um ihn sollen nach Herzenslust Weihnachtslieder angestimmt werden. „Der Stadtchor St. Pölten und andere Sänger werden dazu animieren“, hebt Bachel eine Neuerung hervor. Spektakulär eisig wird es am Samstag, 14. Dezember. Ab 13 Uhr werden aus zehn Eisblöcken zu je 120 Kilogramm Eisskulpturen geschnitzt. Traditionell kommt der Nikolaus am Freitag, 6. Dezember auf den Rathausplatz und verteilt seine Sackerl.

Mit einem weiteren Highlight im Advent verbunden ist der St. Pöltner Christkindlmarkt durch die Himmelstreppe. Auf der Mariazellerbahn geht es täglich von Donnerstag bis Sonntag zu Österreichs größtem Adventmarkt nach Mariazell.

Weihnachten im Park mit Perchtenlauf

Den laut Falstaff-Voting beliebtesten Adventmarkt Niederösterreichs findet man allerdings in der Landeshauptstadt. Weihnachten im Park ist heuer von Freitag, 6. bis Sonntag 8. Dezember, wieder das zweite vorweihnachtliche Highlight. An 25 Ständen werden Kunsthandwerk und Kulinarik geboten. „Der Reinerlös kommt der Anschaffung von Gerätschaften für die St. Pöltner Feuerwehren zugute und damit schlussendlich der Allgemeinheit“, erklärt Organisator Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Auch die Feuerwehren hätten sich um das Kunsthandwerk besonders bemüht. Die Kulinarik übernehmen die St.

Pöltner Feuerwehren und der Polizeisportverein. Gleich am Eröffnungstag werden 50 „Pottendorfer Kahlkopf-Teifln“ für einen spektakulären Perchtenlauf im Sparkassenpark sorgen. Es wird aber auch ruhig und besinnlich zugehen, beispielsweise bei einem Spaziergang mit Alpakas. Das musikalische Programm bietet etwa die Edlseer und die Ridin’ Dudes.

Als Konkurrenten sehen sich die beiden Veranstalter der St. Pöltner Adventmärkte nicht. „Jeder hat seine Highlights, Weihnachten im Park findet ohnehin nur an einem Wochenende statt“, betont Bachel. Auf eines hoffen beide: „Ein bisschen Schnee wäre schön“.