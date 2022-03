Neue Wege der Betreuung: Netzwerk "Zeitpolster" sucht Helfer

Das System der Betreuung und Pflege steht unter immensem Druck. Einen neuen Weg der Betreuung zeigt die soziale Organisation Zeitpolster, die bereits Gruppen in fünf Bundesländern hat.

In Niederösterreich gibt es bereits eine Gruppe in Krems, weitere in Tulln, Wiener Neustadt und Klosterneuburg sind in Ausbildung. Nun soll auch in der Region Elsbeere-Wienerwald ein Team aufgebaut werden.

Die Böheimkirchnerin Silvia Ganzberger, Sieglinde Reischer aus Maria Jeutendorf und Isabella Wagner aus Ollersbach suchen Helfer für ihr Netzwerk. Zeitpolster bietet Leistungen wie Einkaufen, Begleitung zum Arzt, Mithilfe im Haushalt, Begleitung bei Spaziergängen oder Kinderbetreuung.

„Die Helfenden bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift, auf die sie später zurückgreifen können, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen“, erklärt Ganzberger das Prinzip. Wer Hilfe braucht und noch kein Zeitguthaben hat, zahlt acht Euro pro Stunde. Davon werden die Helfenden versichert und gemeinsame Aktivitäten ermöglicht.

Ergänzung zu Diensten und nicht Konkurrenz

Falls eine Betreuung im Netzwerk nicht verfügbar ist, können Leistungen von außen über ein Notfallkonto zugekauft werden. Der Verein möchte ältere Menschen und Familien im Alltag unterstützen und pflegende Angehörige entlasten. Nicht angeboten werden pflegerische Tätigkeiten.

„Wir wollen niemandem in die Quere kommen, sondern sehen uns als Ergänzung zu bestehenden Pflegediensten. Eine spezielle Ausbildung ist nicht erforderlich“, so Ganzberger, die bis Ende des Jahres auf zehn Helfende in der Region hofft.

