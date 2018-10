„Für Bodybuilder und Fitness-Fans gibt es in Europa kaum passende Bekleidungsmarken“, stellte Sebastian Schamschula ernüchtert fest. Das will der Böheimkirchner jetzt ändern: Er gründete die Marke „Vascularity“.

Nach etwa einem Jahr Vorlaufzeit, in der das Logo entworfen und die Kleidung designt wurden, soll im kommenden Monat der Verkauf starten. „Wir beginnen mit Kappen für Frauen und Männer, einem Herren-Tanktop sowie einem Tanktop und Leggins für Damen“, erzählt der Fitnesstrainer. Der Entwurf für die Kleidung, die online verkauft werden soll, stammt von dem Böheimkirchner. „Bei den Damen-Sachen hat mir meine Freundin geholfen“, schmunzelt Schamschula, der vor allem auf sein „Zip-Cap“ stolz ist. „Ich habe immer wieder von Frauen gehört, dass es unangenehm ist, Kappen zu tragen, wenn man einen Zopf hat. Das soll sich durch unsere Ideen ändern. Mehr will ich aber nicht verraten.“

Wenn der Verkauf der Produkte angelaufen ist, will der Böheimkirchner mehr Kleidung designen. „Unser Ziel ist es, dass wir einmal von der Firma leben können“, blickt Schamschula voraus. Außerdem hofft er, dass „Vascularity“ – das in der Fitness-Welt übrigens für die besonders dünne Haut als Voraussetzung für gut sichtbare, verästelte Venen steht – bald in den Fitnessstudios des Landes präsent sein wird. „Ich freue mich, wenn ich Leute sehe, die unsere Produkte tragen. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht.“