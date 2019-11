Freitagabend drohte ein Reitstall in Maria Jeutendorf in der Marktgemeinde Böheimkirchen lichterloh abzubrennen. Laut orf.at gelang es Reitern gemeinsam mit 120 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr 17 Pferde in Sicherheit zu bringen. „Da stand etwa schon die Hälfte des Reitstalls in Vollbrand. Der Löscheinsatz dauerte mehrere Stunden“, erklärt Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Bis 5 Uhr morgens transportierte die Feuerwehr 40 glosende Strohballen auf ein Feld.

Es dürfte ein Traktor der Auslöser dieses Brandes gewesen sein, so Resperger.