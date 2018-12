St. Pölten: 3.750.497 Euro für Weihnachtswunder! .

„Hallelujah“ erklang am öftesten aus dem gläsernen Studio am Rathausplatz von St. Pölten, und „Hallelujah“ jubelten die St. Pöltner, als Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll die Spendensumme verkündeten, die während des Ö3-Weihnachtswunders gespendet wurde: 3.750.497 Euro konnten die drei Moderatoren in fünf Tagen und fünf Nächten für den Licht ins Dunkel Soforthilfefonds gesammelt werden.