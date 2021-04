Aus dem Turm der Maria-Lourdes-Kirche erklangen vor sechs Jahrzehnten erstmals die Glocken. 60 Jahre später wird die Kirche zu ihrem Festtag in neuem Glanz erstrahlen.

Das 1961 geweihte Gotteshaus wird zurzeit saniert. Verbesserungsarbeiten waren dringend notwendig, zuletzt wurde vor 36 Jahren der Pinsel geschwungen. Nun war der richtige Zeitpunkt, um den Innenraum der Pfarrkirche elektrisch auf den neuesten Stand zu bringen. „Das war gleichzeitig eine gute Gelegenheit, die Wände neu auszumalen“, berichtet Pfarrer Karl Höllerer. Zudem wurde die drei Meter hohe Marienstatue geputzt, die bunten Glasfenster wurden gereinigt und Schäden repariert.

Rund 90.000 Euro hat die Erneuerung gekostet. Neben der Diözese steuerten auch Bund und Land Geld bei. Den Großteil muss die Pfarre jedoch selbst aufbringen.

Karwochen- und Osterliturgie können bereits in der frisch renovierten Kirche gefeiert werden. Eine besondere Erfahrung war für den Pfarrer die Arbeit in der Fastenzeit. „Sie konnte uns laufend daran erinnern, dass auch wir uns in unserem Inneren ständig erneuern müssen, um mit Jubel das Osterfest in rechter Weise feiern zu können“, schildert Höllerer.

Eine große Jubiläumsfeier wird es Corona-bedingt dann erst im Oktober geben.