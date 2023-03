Michel Heftrich tourt mit Rad durch 10 Länder: Erster Halt St. Pölten

Einmal im Monat findet im Haus des Lernens der GESA (Daniel Gran Straße 36, Zugang über Kerensstraße 14) ein Reparaturcafé statt. Obwohl dieses bereits in der Vorwoche über die Bühne gegangen ist, gibt es morgen Freitag, 24. März, ein weiteres Treffen, um selbst Reparaturen durchzuführen. Grund dafür ist der Besuch des Luxemburgers Michel Heftrich. Er hat sich mit dem Projekt „Repairs for future“ zum Ziel gesetzt, entlang einer 5.555 km langen Strecke gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern so viele Geräte zu reparieren, so viele Repair Cafés zu besuchen und so viele engagierte Menschen zu treffen wie möglich. So sollen alternative Konsummodelle vorgelebt werden.

Heftrich möchte damit auf die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft aufmerksam machen und politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger für das Thema sensibilisieren. „Reparieren ist ein wirkungsvoller Beitrag zu einem Systemwechsel in Richtung Kreislaufwirtschaft, schont wertvolle Rohstoffe und die Umwelt. Zudem entlasten Reparaturen den Geldbeutel und vermeiden Elektroschrott“, erklärt Heftrich.

Interessierte sind eingeladen, ihre kaputten und liebgeworden Dinge mit Unterstützung zu reparieren. Wer möchte kann Heftrich auch ein Stück auf seiner Reise begleiten oder ihm zumindest virtuell folgen.

