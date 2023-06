Tiny Feet eröffnet Kinderwunschklinik in St. Pölten

Der größte Anbieter für Diagnostik und Therapien rund um den Kinderwunsch in Niederösterreich baut sein Angebot weiter aus und eröffnet eine Klinik in St. Pölten. Bereits seit 2016 war man in der Landeshauptstadt aktiv, eingemietet in Räume im Universitätsklinikum. Nun bietet Tiny Feet direkt daneben am Mühlweg auf 400 Quadratmeter die Fülle an Leistungen.

Das fängt an mit Erstgesprächen, geht über die Entnahme der Keimzellen bis zur Befruchtung. Außerdem gibt es eine Samenbank, die Möglichkeit zur Eizellenspende, zum Einfrieren von Embryonen, Samen- und Eizellen. 600 Patientinnen betreut Tiny Feet momentan jährlich, insgesamt wolle man auf 1.000 kommen, meint Geschäftsführer Otto Karger. Davon wird ungefähr die Hälfte auf St. Pölten und die andere auf Wiener Neustadt entfallen, wo Tiny Feet seinen Anfang nahm und ebenfalls eine Klinik betreut. Weitere kleinere Standorte sind in Horn und Mödling.

Die Nachfrage nach künstlicher Befruchtung steigt jährlich, das hänge sowohl mit der Enttabuisierung des Themas als auch mit Fortschritten bei den Methoden zusammen. Seit 2015 ist es auch für lesbische Paare möglich, auf diese Weise Kinder zu bekommen. Sie machen rund zehn Prozent der Patientinnen aus. Viele kämen dafür auch aus Ungarn, denn dort ist die Situation für lesbische Paare wesentlich schwieriger. Vor allem möchte Tiny Feet aber auch den Niederösterreicherinnen den Weg nach Wien ersparen und sie vor Ort abholen.

Zwölf Spezialistinnen und Spezialisten arbeiten am Standort in der Landeshauptstadt. Wichtig sei, immer den einfachsten und natürlichsten Weg vorzuschlagen, wie András Jaksics, medizinischer Leiter in St. Pölten, betont. 70 Prozent der Kosten übernimmt der IVF-Fond und damit der Staat, die Paare bleiben damit bei rund 1.000 Euro Selbstbehalt.30 Prozent „Erfolgsquote“ verzeichnet Tiny Feet ungefähr, sagt der ärztliche Leiter Rudolf Rathmanner. Das sei aber ungefähr gleich viel, wie auf natürlichem Weg.