Hitzige Gemeinderats-Debatte um Leerstand in St. Pölten

Werbung

Was in der Steiermark, in Salzburg und Tirol bereits beschlossen ist, fordert St. Pölten auch in Niederösterreich: den Beschluss einer Leerstandsabgabe. Wie schon im Dezember kam eine Resolution dafür auf die Tagesordnung.

Mietpreise und Baukosten steigen. Gleichzeitig stehen Wohnungen leer, weil sie der Wertanlage dienen. Dem wollen SPÖ und Grüne nun etwas entgegensetzen.

Wütende Brandreden der Opposition

Nötig ist dafür ein Beschluss der Landesregierung, um die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Gleichzeitig wird die Bundesregierung aufgefordert, die maximale Höhe einer Leerstandsabgabe zu erhöhen. „10 Euro pro Quadratmeter und Jahr haben zu wenig Lenkungseffekt“, heißt es im Antrag.

Was folgten, waren wütende Brandreden der Oppositionsparteien. Kommunismusvorwürfe waren ebenso dabei wie der Vorwurf der Enteignung. Außerdem forderte etwa Vizebürgermeister Matthias Adl, wie schon im Dezember, vorab die Erhebung der Leerstände: „Sonst ist das nicht zielführend.“

Zwar stimmten die Grünen dafür, Stadträtin Christina Engel-Unterberger stimmte aber auch Adl zu, dass es eine solide Datenbasis brauche. Auch Neos-Gemeinderat Niko Formanek sprach sich für eine Erhebung aus.

Aufgrund des Datenschutzes sei eine solche Erhebung laut Bürgermeister Matthias Stadler aber nicht so einfach: „Es gibt keinen vollständigen Datensatz.“ In Salzburg ermittelt etwa das Institut für Raumordnung über den Stromverbrauch Leerstandszonen.

FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger forderte in einem Zusatzantrag die Senkung der Kaution bei Gemeindewohnungen auf drei statt sechs Monatsmieten, um einen Sofortnutzen für die Mieter zu haben. Unterstützung bekam er dafür von ÖVP und Neos.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.