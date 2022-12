Stadt St. Pölten drängt auf Volluniversität

Sechs Universitäten existieren zurzeit In Österreich, verteilt auf die größeren Bundesländer. Im flächenmäßig größten Bundesland gibt es keine Universität, an der das Studium der grundlegendsten wissenschaftlichen Fachbereiche möglich ist. „Das führt seit Jahrzehnten zu einer Abwanderung von gut gebildeten Menschen in Richtung Bundeshauptstadt Wien“, beschreibt der Dringlichkeitsantrag der SPÖ bei der Gemeinderatssitzung die Folgen. Die Landtagswahlen wolle man nutzen, daher die Dringlichkeit. „Es haben sich schon wichtige Fortschritte für Bevölkerung ergeben. Diese Dynamik wollen wir nutzen, um Projekte der nächsten fünf Jahren auf die Agenda zu bringen“, begründet Gemeinderat Michael Kögl (SPÖ) die Resolution.

Den Wunsch gibt es schon lange. „Schon mit der Hauptstadtwerdung war klar, dass zu einer vollwertigen Landeshauptstadt auch eine Universität gehört“, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Mit der Fachhochschule haben man versucht, sich zu positionieren und es auch gut geschafft. Rund 4.000 Studierende sind es derzeit an der Fachhochschule, mit den Privatunis - NDU und Bertha von Suttner Universität - geht die Stadt auf 5.000 zu.

In der Resolution, die ohne Stimme der Neos beschlossen wurde, fordert der Gemeinderat den Wissenschaftsminister zur Etablierung einer Volluniversität für Niederösterreich in St. Pölten auf. Die Landeshauptfrau wird dazu angehalten, im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Wissenschaft und Forschung die Forderung nach einer Volluniversität für das Bundesland in der Landeshauptstadt zu unterstützen und möglichst zeitnahe Gespräche mit der Bundesregierung aufzunehmen.

Die Grünen stimmten mit, äußerten aber Bedenken, ob eine Volluniversität sinnvoll ist. Vielmehr hält Gemeinderat Paul Purgina eine Spezialisierung nach Vorbild der Universität für Bodenkultur und der Montanuniversität Leoben für den richtigen Weg.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.