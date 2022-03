St. Pölten hat drei große Sterne am Kulinarik-Himmel

Die nach eigener Meinung 100 besten Spitzengastronomie-Betriebe listet der Guide „À la Carte“ und vergibt zusätzlich bis zu fünf Sterne.

Drei Betriebe in St. Pölten listet der Guide „À la Carte“ 2022. Foto: À la Carte

Unter die 100 Besten bundesweit schaffte es in der 2022er-Ausgabe (noch) kein Lokal aus St. Pölten. In den Top-100 der empfehlenswerten Adressen in NÖ ist die Landeshauptstadt aber mit insgesamt drei kulinarischen Sternen vertreten.

Einen der Bundesländer-Sterne hat sich das Vinzenz Pauli mit Spitzenkoch Werner Punz geholt. Dazu kommen zwei von maximal drei Flaschen für die Weinkarte.

Als Fixpunkt der St. Pöltner Spitzengastronomie einen Stern bekommen hat auch die Gaststätte Figl , wo mittlerweile Matthias Strunz das Zepter führt und Martin Barasits in der Küche verzaubert. Dazu gibt es eine Flasche in der Wein-Wertung.

Ebenfalls entdeckt hat „À la Carte“ den Neuzugang in St. Pöltens Spitzengastro: Das Aelium mit Küchenchef Christoph Vogler ist im Guide mit einem Stern gelistet. Die Wertung für den Weinkeller fehlt hier noch.

